狗狗守門慘遇降維打擊！孫仔兩隻毛孩遇事睡覺 嫲嫲驕傲神犬完勝
撰文：狗與愛的世界
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其實，狗跟狗之間，也是有區別的！嫲嫲發視頻吐槽自己孫子養的兩隻狗狗，說別看牠們體型高大威猛，但卻連守門都不會守。
下一秒，嫲嫲話鋒一轉，把鏡頭轉向了她養的狗，眼裏滿是自豪。狗狗似乎也聽懂了在誇自己，立馬昂首挺胸，驕傲兩個大字好似焊在了腦門上：「我為我奶盡忠職守！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗狗：假如我年少有為不自卑~
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嫲嫲的孫子見狀也是有些不服氣，表示自己的狗也會守門：
遇到壞人了怎麼辦？叫！叫！叫……
但沒想到的是，下一秒，狗狗竟然默默趴在了地上：「覺？睡覺！」嫲嫲最後霸氣總結：「不如你的狗叔！」
評論區辣評：
「哼哈二將：顯着牠了！」
「我居然在狗臉上同時看到了驕傲和蔑視。」
「《我感覺長輩養的動物都很聽話，跟開智了一樣》」
「大黃：兩個城巴佬，就會吃和拉！」
「狗叔：我鳥都不鳥你！」
「大侄子，仰嘆你狗叔的鼻息吧。」
「《全家最有用的成員藐視最沒用的成員》」
事實證明，只要有實力，做狗都會抬頭挺胸！
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