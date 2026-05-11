買狗糧送帳篷上大當！拉布拉多獲得mini版後 無奈鄙視臉笑爆網民
撰文：狗與愛的世界
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我發現，有些狗狗的無語真的不是裝的哈哈哈！網友@Rebecca Yang家養了隻拉布拉多犬，名叫「Luca」。儘管牠才1歲零10個月大，但體重已經足足有35公斤，可以說是隻大狗狗了。
這天，網友在買狗糧時，看到了買兩包送帳篷的優惠活動，想着愛犬在帳篷裏舒服的模樣與牠驚人的「食力」，便二話不說下單了2包12公斤的狗糧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
有些狗狗的無語真的不是裝的哈哈哈：
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半個月後，贈品終於送到了，網友滿懷期待的打開包裹，結果下一秒，直接原地笑成大糞。
原來，這個帳篷只適用於小型犬，對於Luca來說，實在是太小了，相比於躺在裏面，更適合用做帽子戴在頭上哈哈哈！竹籃打水一場空，Luca特別不爽：
我們胖狗沒有自尊嗎？！
後來，網友將「這頂帽子」送給了一隻小臘腸犬。Luca特別依依不捨，不斷宣示主權，最後還是以去公園玩耍和交換禮物作為條件才勉強同意。
評論區辣評：
「有沒有可能真的是帽子？」
「第一次看到拉布拉多有鄙視臉！」
「表情太好笑了，狗狗是真的傻眼了哈哈哈！」
過分，我為拉布拉多發聲！
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