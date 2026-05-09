怕狗狗離世後被欺負　網民排隊給愛犬做保鏢　超催淚留言感動全網

這個世界因為狗狗的存在，真的好温暖啊～有網友發帖詢問：「小狗膽小，死了被其他小狗鬼欺負怎麼辦？」



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有網友發帖詢問：「小狗膽小，死了被其他小狗鬼欺負怎麼辦？」（小紅書@頑固的堅果）

看狗狗照片和網友們超暖心的評論：

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@momo：「讓牠去找一個叫阿威的哥哥，哥哥是德國牧羊犬，是部隊軍犬的後代，阿威哥哥會保護牠。」



@Jaine160718：「不怕，真到了那一天，讓牠去找閃電哥哥。我們這最大的公園周邊只要養狗的沒有不認識我家閃電的，從來沒輸過，但是隻打先挑釁的狗，也分得清好狗壞狗。閃電哥哥很勇猛，哪怕肚子裏面長滿了腫瘤，從發現到牠走沒有吭過一聲，做什麼檢查打什麼針都不怕，直到最後一秒都很堅強，絕對值得依靠。」



@canchy🥕：「不怕不怕，去找黑豆姐姐，雖然小小一隻，叱吒人間16年，好朋狗都是大型犬，牠力氣小小聲音大大勇敢但不惹事，會保護牠的所有朋友。去汪星兩年了，今年八月份給牠燒紙當晚夢見牠，牠說在那邊也是混的風生水起，好多好朋狗在一起。」



其實，哪有什麼特定的哥哥姐姐，不過是一群同樣牽掛着毛孩子的人把自己珍藏的思念與勇氣折成了汪星路上的光而已。

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