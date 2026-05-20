深圳寵物友好設施盤點　大型犬可進樂園與餐廳　設野生動物生態橋

「深圳對動物都很好特地建了一座只給野生動物走的橋」

「幸福得想哭嗚嗚嗚深圳真的是走在前沿」

「等我長大了也想像博主這樣帶着狗旅遊」……



近日，視頻博主@哦哦哦米噶用鏡頭記錄下帶着大型犬阿拉斯加「哦米噶」在深圳的出行體驗，視頻引發廣泛關注。從深圳歡樂谷寵物友好季到羅芳公園郊野徑，再到全中國首家寵物友好海底撈，博主鏡頭所及的每一處場景都訴說着這座城市的溫度。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

從遊樂場到餐廳 處處可見「寵物友好」

隨着「牠經濟」的升溫，「人寵出行」已成為深圳文旅市場的新風向。博主視頻的首站來到「深圳歡樂谷·寵物友好季」，園內為寵物開放了五大經典遊樂設施。

深圳歡樂谷·寵物友好季，（深圳衛視）

大型犬阿拉斯加「哦米噶」在深圳的出行體驗：

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視頻中，工作人員熱情地接待了博主和「哦米噶」，並詳細介紹了「夢歌轉轉杯子」、「卡洛兒八音盒」等遊玩設施，每項均設有專屬的寵物排隊通道與乘坐位，並在每次體驗後進行專業消毒，確保安全衛生。

在深圳G&G創意社區的小狗西餐廳，途中偶遇的一隻薩摩耶（西摩犬）加入「哦米噶」一同「共進晚餐」。這樣的場景，在深圳的寵物友好空間裏正變得越來越常見。接下來，博主還帶「哦米噶」一同來到了羅芳公園郊野徑，這是深圳首條寵物友好郊野徑。沿途設置了小狗驛站、小狗圖書館，還標誌了有害植物，設置文明攜寵科普牌等。

博主視頻配文表示，「繁華市區也能隨心帶狗暢遊林間。」隨後，博主帶狗去了國內首家寵物友好海底撈，寵物需持有疫苗證明就餐。視頻配文寫道：「狗狗生日派對紀念日，人類的服務，小狗也能享受得到。」

細節背後 是一座城市的文明註腳

博主的這條視頻引發共鳴，是因為鏡頭裏的溫暖並非個例，深圳這座城市始終堅守「人與自然和諧共生」理念的生動縮影。以文章開頭提及的「特地建了一座只給野生動物走的橋」為例。2023年，大鵬新區建成的排牙山—七娘山生態廊道，是國內首條僅供野生動物通行的跨橋式生態廊道。

2024年1月，全國首座兼顧人行步道和獨立生態廊道的「鯤鵬徑一號橋」貫通，為鳥類、小型哺乳動物等提供安全的遷徙路徑。今年2月，外交部發言人林劍在海外社交平台發帖點讚這座生態廊橋，向全球網友展示深圳人與自然和諧共生的美好景象。

深圳的「拒絕」，同樣值得書寫。今年2月，有網友建議深圳灣公園增設路燈，卻被公園管理中心果斷拒絕：過多高亮度燈具會干擾候鳥越冬棲息和遷飛節律。同月，又有網友建議停止播放「禁止投餵海鷗」的廣播，以營造「親海鷗」的城市氛圍。公園管理中心再次有理有據地拒絕，反而贏得網友點讚：

愛牠就請不投餵。

深圳的「拒絕」同樣值得書寫：

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在博主視頻裏的深圳，寵物不是被拒之門外的例外，而是生活的參與者：酒店為大型犬敞開大門，不收取額外清潔費；海底撈開闢人寵分區，為狗狗準備無鹽鮮食與生日派對；郊野徑上不僅有小狗驛站、飲水點，更建起小狗圖書館，讓養寵知識與自然探索並行。

這些細節背後，是深圳對文明養寵、人寵共融理念的踐行——既保障寵物的活動權利，也通過設施配套與文明引導，守護公共空間的秩序與安全。

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