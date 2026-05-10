街頭避雨流浪狗惹心碎　網民尋找未果　好心人突現曬相片稱已收養

刷到了一個視頻：福建的下雨天，一隻流浪小狗縮在電動車底下躲雨，牠趴在路障上，畏縮着蹲下的樣子真的令人心碎。小傢伙不時搓了搓臉，低下了腦袋，不知道這已經是牠獨自流浪的第多少天……



看到作者說，這個視頻是同事拍攝的。可遺憾的是，後來，她在附近尋找了好幾天，卻始終都沒有再發現小狗的身影……直到，幾天後，另外一個顯示福建ip的網友留言並配圖：「我抱走咯～」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗被收養前後對比圖 終於也是有家的毛孩：

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照片上正是那隻淋雨的小狗。網友說，自己是在下班路上遇到的牠，然乎，立馬送去了寵物醫院。小傢伙或許是知道自己終於有家了，笑得特別開心。網友不知道自己無意間收養的小狗被這麼多人惦記，還是刷到視頻後才敢確認就是同一只。現在的牠，名叫「紅豆」，可以在主人的手心裏安心入睡，可以咬着褲腿撒嬌玩鬧……

網友的ID名叫「懦弱又膽怯」。但卻恰恰相反，他成為了小狗世界中從天而降的英雄，世界這麼大，流浪的小可憐終於擁有了屬於自己的家……或許，不是所有流浪小狗都能找到好的歸宿，但希望牠們，都能被所有人善待！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】