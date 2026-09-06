6歲八哥犬奪「全球最醜狗狗」冠軍！憑大眼吐舌封王　贏3.9萬

美國加州聖塔羅莎（Santa Rosa）8月14日舉行一年一度的「全球最醜狗狗大賽」（World's Ugliest Dog Contest），今年適逢賽事舉辦50周年，來自各地的狗狗爭奪冠軍。最終，一隻6歲八哥犬金妮（Jinny Lu）以醒目的大眼睛、外露的舌頭及獨特表情獲得評審青睞，摘下2026年「全球最醜狗狗」冠軍，飼主並獲得5,000美元（約3.9萬港幣）獎金。



金妮來自加州尤凱亞（Ukiah），4年前經由八哥犬救援組織獲得收養。這次已是牠第4度參加這項比賽，去年曾拿下亞軍，今年終於成功奪冠。飼主表示，金妮非常喜歡參加比賽、與人見面，也喜歡這項活動背後所傳達的理念。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最終，一隻6歲八哥犬金妮（Jinny Lu）以醒目的大眼睛、外露的舌頭及獨特表情獲得評審青睞。（YouTube@Associated Press）

金妮（Jinny Lu）取得「全球最醜狗狗」冠軍，但其實牠極可愛！

+ 4

除了外型特殊，金妮也被視為動物救援及領養的「大使」。牠曾與其他救援八哥犬一起走進小學，向孩童宣導領養寵物的重要性，也曾前往安寧照護及認知障礙症照顧機構陪伴民眾，為許多人帶來歡笑。

今年比賽共有9隻狗狗參賽，參賽者甚至遠從波蘭等地前來。最終，混種芝娃娃與松鼠狗的Pinky拿下亞軍，獲得3,000美元（約2.35萬港幣）獎金；芝娃娃混種犬Otto則獲得季軍，獎金2,000美元（約1.57萬港幣）。

【延伸閱讀】邊牧為救小主人拼了！直接叼出爸爸「私房錢」 網笑翻：這招太狠（點擊連結看原文）

+ 6

主辦單位強調，這項比賽的目的並非嘲笑狗狗外貌，而是透過牠們各具特色的外型與經歷，凸顯「每隻狗狗都有獨特之處」，同時宣導動物救援、領養與接納。主辦方表示，50年來這項活動始終希望傳達同一訊息：外表並不能定義一隻狗的價值，每隻動物都值得獲得愛與一個溫暖的家。

金妮奪冠後，也將暫時成為贊助商MUG Root Beer限量版包裝的主角，取代原本的品牌吉祥物，讓這隻外型獨特的救援犬持續為動物領養與救援議題吸引關注。

延伸閲讀：

影/澳洲狗狗受困高樓外牆 消防員垂吊驚險救援

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】