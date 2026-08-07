邊牧為救小主人拼了！直接叼出爸爸「私房錢」　網笑翻：這招太狠

爸爸教育兒子，家裏的邊境牧羊犬看到後着急壞了，不停在旁邊打轉，然後，發出叫聲想要制止。眼見怎麼勸都沒用，狗狗突然走進房間，叼了本書出來。



在場的所有人都有些懵逼，而爸爸則有些慌了神。狗狗生怕別人不明白，開始反覆抖摟着書本，並叼到了女主人的面前。果然，下一秒，幾張百元大鈔從裏面掉了出來……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

爸爸教育兒子，家裏的邊牧看到後着急壞了，不停在旁邊打轉，然後，發出叫聲想要制止。（抖音＠家有十一）

狗狗為救小主人使出「圍魏救趙」計策：

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私房錢被發現，爸爸再也繃不住了，只能倉皇逃跑哈哈哈！

評論區也是驚呆了：

「用更大的新聞壓住當前熱度。」

「邊牧早已經把這個家庭關係地位摸清楚。」

「關鍵牠還知道把錢抖出來！」

「狗子：本來我們可以相安無事，你敢打我兄弟，那你就別後悔！」

「一開始叼在面前假裝掉了，實則是在給機會。」



那麼，請問這是三十六計中的哪一計呢？

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