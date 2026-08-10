美容院店員怕狗逃跑急關門！乖巧汪早已跳入浴缸　對視場面超爆笑

本以為是一個平平無奇的洗狗日常，沒想到卻發生了特別搞笑的一幕：這天，小哥正準備幫顧客的狗狗洗澡，可剛一進入浴室卻發現大門是敞開的，擔心狗狗會突然逃跑，他一手輕輕按住狗狗，然後，一個箭步就衝了過去，將門關了起來。



結果沒想到的是，同一時間，狗狗掙脱束縛，竟然自己聽話地跳進了水池裏……看到對方的反應，一人一狗都懵逼了，就這樣無言對視，誰也沒有反應。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本以為是一個平平無奇的洗狗日常，沒想到卻發生了特別搞笑的一幕。（抖音＠寵寵"）

狗狗：花錢了也不給我洗澡嗎？

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這場面，別提多尷尬了！

人：「牠不會跑吧，防一手！」

狗：「他不會不給我洗吧，防一手！」

人：「……」

狗：「……」



評論區一整個爆笑：

「狗：等什麼呢？上鍾啊！」

「所以說，有些人接不住真誠。」

「狗子：趕緊洗，最貴的套餐用上，然後記我媽賬上。」

「怎麼？人與狗之間沒有點基本的信任嗎！！」

「人：這流程不對！狗：這流程不對？」



人怕狗跑了，狗怕人跑了，太好笑了哈哈哈！

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