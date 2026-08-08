上門餵狗遭「當奴才」使喚！神級聰明犬按鈕全指揮　完事被讚真棒

閃送員幫顧客上門餵狗，但沒想到的是，反倒卻被狗狗全程拿捏。剛一進門，小哥本想跟狗狗互動，可對方卻特別高冷，直接按下了「給我倒糧」的按鈕，甚至，還明確指出了在「櫃子裏」。



小傢伙全程監督，吃完後，狗狗便繼續指揮，按下了「給大爺倒水」的按鈕。小哥雖然無奈，但也只能照做。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

閃送員上門餵寵物被狗狗誇了：

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誰知，狗狗吃飽喝足後，竟然按下了「真棒」的按鈕表揚……

閃送：「今天被狗誇了！」

其他人：「說話咋還帶情緒！」



吃瓜群眾笑嘻嘻：

「閃送都不敢往外說今天被狗誇了......」

「閃送員在群裏說：今天餵了條狗，狗誇我真棒......」

「閃送小哥是邊牧點的嗎？」

「我現在想做一隻狗，可是我怕我沒牠聰明！」

「接單前：餵狗嘛輕輕鬆鬆一單～完單後：雖然這一單簡簡單單，但掙的真窩囊啊！」



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