雪橇犬直奔攤販車翻現場　幫助老奶奶拉起車輛　暖心一幕感動網民

這天，博主在開車下班回家的路上遇到了一位賣士多啤梨的老奶奶，對方的小車翻了，裏面的士多啤梨散落了一地。下一秒，不等自己反應，車裏的雪橇犬突然跑了下去。博主嚇壞了，以為牠要逃跑，急忙呼喊，開門去追。



結果沒想到的是，小傢伙竟然跑到了老奶奶的身邊，用嘴巴叼住了車上的蓋布，然後拼命拉扯，最後，竟然把車扶了起來……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，博主在開車下班回家的路上遇到了一位賣士多啤梨的老奶奶，對方的小車翻了，裏面的士多啤梨散落了一地。（抖音＠神哈麥妞）

雪橇犬觸發底層代碼幫手拉起翻車：

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博主見狀也急忙去幫忙，詢問後，老奶奶表示，這些士多啤梨已經被跌爛了，不準備賣了，想着拿回家餵雞，博主聽到後也十分動容，付錢買下了士多啤梨，準備做成自己最喜歡吃的士多啤梨醬。

嗚嗚嗚人好，狗也好：

「我的媽呀，牠還是哈奇犬呀，誰懂這個含金量。」

「雪橇犬基因裏有解決翻車問題的方案。」

「觸發哈奇犬代碼了，牠估計以為雪橇車翻了哈哈！」

「主人有兩下子，把魔丸養成了靈珠。」



本以為劇情會是哈士奇衝上去狂炫士多啤梨，主人賠禮道歉買下士多啤梨，奶奶騎車回家，結果沒想到……這個世界真好！

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