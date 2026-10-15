小貓咪立大功！7個月BB被蒙頭險些窒息　聰明貓用爪拍醒媽媽救命

近日，貓主子又一次立功了。據影片介紹，山東臨沂，一位林女士帶着7個月大的寶寶午睡，因為前一晚帶娃太累，睡得特別沉。寶寶翻了個身，被子不偏不倚蒙住了頭。口鼻被捂住，小寶寶也意識不到，還在酣睡。



不過這個時候，家裏的小貓竟然警覺了。只見監控畫面裏，家裏的貓咪率先發現了不對勁。牠衝過去，用嘴咬、用爪子扒，想把被子掀開。可惜小貓咪力量有限，被子太重，根本拖不動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一位林女士帶着7個月大的寶寶午睡，因為前一晚帶娃太累，睡得特別沉。（抖音＠系小多米（帶娃中））

貓咪成功拯救了寶寶：

+ 5

雖然自己救援失敗了，但毛孩子沒放棄。牠立刻掉頭，跳到寶媽身邊，肉墊瘋狂扒拉，一陣操作，終於把寶媽弄醒了。貓咪急得又跳向嬰兒方向，回頭示意，似乎在說：「你看那邊啊！別發呆了！」

所幸發現及時，寶寶安然無恙。事後寶媽林女士直言：

當時嚇死了，這次貓貓真是立了大功！

當晚立刻獎勵了罐頭和雞腿。網友紛紛表示：今晚必須給貓加雞腿，簡直就是個天使，貓咪最好的護身符。看到這裏，很多寶子估計會說，終於理解為什麼很多小寶寶可以和貓咪那麼親密啦，關鍵時刻牠是真上呀。

【延伸閱讀】貓咪導遊被投訴 帶入死胡同還要零食小費 真實身份是電工喵師傅（點擊連結看原文）

+ 5

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】