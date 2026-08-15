大學貓咪鬆弛感爆棚！悠閒趴在路邊隨便路人摸　網友：讓牠去上班

在大學裏，因為有同學們的照顧和愛護，大學貓咪的鬆弛感十足。一位同學走在校園裏，發現學校的一隻貓趴在路邊，全身很放鬆，狀態非常悠閒。路上人來人往，但貓咪根本不管，自己怎麼舒服怎麼趴。



這也太安逸了吧，誰看了能不羨慕？這隻貓咪似乎特別喜歡趴在這段路上，另外的同學也拍到了牠趴在路邊的樣子。同樣的姿勢，同樣的表情，從頭到尾甚至身上的每根貓毛都透出一種鬆弛感。眯着眼睛，貓貓似乎想要睡覺了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一位同學走在校園裏，發現學校的一隻貓趴在路邊，全身很放鬆，狀態非常悠閒。（小紅書@得行）

小貓悠閒趴在路邊：

有人伸手來摸，貓咪動也不動一下，依然用自己喜歡的姿勢趴着。遠遠看去，心想這貓趴在路邊怎麼了。走近一看，哎呀，要是能像貓一樣悠閒地趴在路邊，什麼都不用做就好了。

有網友看不得牠這麼舒服，提議給牠搵份工做。但這個提議很快就發現行不通，貓咪天天生活在大學裏，連課都懶得去上，又怎麼會願意去上班呢。

在大學校園裏，貓咪們總能出現在人們意想不到的地方，不僅在路邊，在草叢裏也同樣會發現小貓。

另一位同學@wave曾經在四川農業大學裏就拍到一隻可愛的小貓躲在草坪裏，小小的貓藏在茂密的草叢中，只露出腦袋和兩隻貓爪。打着哈欠、伸着懶腰，看來在草叢裏美美地睡了一覺。

草叢裡長貓了？小傢伙正在伸懶腰：

小貓和草叢融為一體，就像是從草里長出來的一樣。要是不留意，走過時都不一定能發現草叢裏有一隻貓呢。很神奇吧，農業大學裏連貓都是長在草裏的。考慮到這隻小貓叫花花（因為本身是一隻三花貓），那花花從草叢裏長出來似乎也很合理？

不過網友提醒，別被可愛的外表矇騙了，扒開危險的草坪，裏邊可能有一隻菱斑響尾蛇。（並沒有）相比外邊的流浪貓，大學裏的貓貓好幸福啊，貓好，同學們也好！

生活在校園的流浪貓，在同學們和貓協的共同努力下，生活不愁，平時有吃的，有喝的，還有同學組織絕育，生病了也有同學們關心，所以貓貓們大多過得比外邊社會的流浪貓要好。

不過校園流浪貓雖然過得比外邊的流浪貓好，但依然在流浪，每年都有因生病、車禍、中毒而去世的貓，還有無緣無故就消失，再也沒出現過的流浪貓。所以，關愛流浪貓，用領養/綁架代替購買，貓貓有了家才是最幸福的歸宿！

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