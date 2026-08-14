貓咪抓癢抓個不停？「白紙加水」秒測跳蚤！附毛孩驅蟲消毒懶人包

每年的5~10月份是跳蚤活躍的季節，牠們喜歡生活在草叢裡，這個時間段內基本上帶貓出去散步一圈就會中招。相較於經常外出的貓，不出門的貓咪感染跳蚤的率會低一些，但是也需要多加防範。



因為鏟屎官的衣物或鞋襪上很容易攜帶蚤卵或跳蚤成蟲。當蚤卵掉落在家中的沙發、地毯等角落，孵化並羽化為成蟲後，就會跳上貓咪身上吸血，從而導致貓咪感染跳蚤。那麼貓咪身上有跳蚤怎麼辦呢？一起來看看！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

處理貓咪身上跳蚤懶人包：

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貓咪身上有跳蚤怎麼辦？

第一步，準確判斷是不是跳蚤！

1. 跳蚤在吸食貓血過程中，會造成貓咪皮膚搔癢，如果貓咪經常抓癢身體，很有可能就是感染了跳蚤。

2. 在幫貓咪梳毛時，看看有沒有黑色的小顆粒物掉落，如果有的話，收集一點，放在白紙上加一點點水融化，如果水變成紅色，則表示貓咪感染跳蚤。（小顆粒是跳蚤屎，因為跳蚤會吸食貓血，所以其排泄物的顏色是紅色）

將黑粒放在紙巾上浸水看看有沒有紅色（三三６＠波奇網）

第二步，採取正確的滅蚤措施。

對付貓跳蚤比較常見的物品有：跳蚤項圈、噴劑、體內外驅蟲藥等。

1. 跳蚤項圈：貓咪跳蚤項圈十幾塊到幾十塊的都有，有些便宜的項圈裡邊竟然裝的是敵敵畏，長期使用可能會造成貓咪中毒，甚至死亡，大家購買的時候一定要擦亮眼睛。

2. 除蚤噴劑：據我了解，目前比較安全的除蚤噴劑，非福來恩（Frontline）莫屬，2日齡以上的貓咪就可以使用，安全性很高。既可以噴在貓身上，也可以噴在貓咪經常活動的區域。如果是8週齡以上的貓咪感染跳蚤，可以使用福來恩噴劑與滴劑，雙管齊下。

3. 體內外驅蟲藥：很多人覺得貓咪感染跳蚤只需要做體外驅蟲，其實不然！因為跳蚤是絛蟲的中間宿主，貓咪在梳理毛髮時，很容易將帶有絛蟲幼蟲的「跳蚤成蟲」吃下肚，進而感染犬復孔絛蟲。因此一旦發現貓咪身上有跳蚤，最好同時進行體內驅蟲，一併驅殺絛蟲。

殺滅跳蚤要用正確的處理方法（EVG Kowalievska＠pexels）

第三步，環境消毒。

如果貓咪身上已經發現了跳蚤，那麼家庭環境中很有可能還隱藏著無數的跳蚤，如果這部分的跳蚤沒有處理乾淨，遲早還會跑到貓咪身上，所以環境消毒很重要。可以使用對寵物無害的滅蚤藥物進行噴灑，特別是沙發角落以及床角，都需要仔細噴灑，不能放過任何死角！

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