美國男子搶劫銀行　偷貓咪吸引職員注意　網笑翻：喵星人才是主謀

大環境不好，咪都開始「搶銀行」了。最近，美國的馬里蘭州發生了一件超級離譜的事情：起初，是一家非牟利貓咪救援組織經營的寵物店發生了盜竊事件，領養區的一隻三個月大的乳牛貓「木蘭」被偷走了。



店員發現後，立刻報警並通知店長。可誰料，當店長趕到店裏的時候，卻發現門口有超級多的警察。她有點傻眼：怎麼了，現在抓個偷貓賊要出動這麼多警力嗎？正納悶的時候，卻發現警察根本不是衝他們來的，而是奔銀行去的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

起初，是一家非牟利貓咪救援組織經營的寵物店發生了盜竊事件，領養區的一隻三個月大的乳牛貓「木蘭」被偷走了。（YouTube@noticias）

貓咪被「光明正大」地抱走了：

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原來，在寵物店斜對面有一家銀行，剛剛發生了一場奇葩劫案：劫匪孤身一人，抱着一隻貓去銀行搶劫。整個作案過程大概是這樣的⬇️

一男子抱着貓走進銀行，然後來到了銀行職員面前，特禮貌地跟對方說：「唔該，你能幫我抱一下小貓嗎？」說着，就將貓遞給了職員。職員不懂，但咪很可愛，職員照做。男子滿意地點點頭，來到櫃枱，寫了張紙條給櫃員，讓她把所有的現金都給他。



他預想的⬇️

銀行職員懷裏有貓，騰不出手報警也沒辦法反抗，再加上誰會懷疑一個抱小貓來銀行的人是來搶劫的呢？預想很好，但計劃趕不上變化，銀行裏的人都太精了，只有他一個大傻子。



於是，不出預料地沒有預料，劫匪立刻被抓。最離譜的是後續調查！大家都以為這麼蠢的作案計劃絕對是什麼臨時起意。可恰恰相反，人家劫匪策劃了好幾周。據寵物店店長透露該男子幾周前就來店裏的領養區看貓，跟上班一樣，天天來打卡。

因為來的太勤了，店員關注到他，以為是他想領養小貓或是怎樣，就想上前介紹，但這貨發現有人過來立刻就跑。儘管男子的行為很奇怪，但他沒幹什麼傷害貓的事情，店員就隨他去了，尋思他可能就是個喜歡貓但不敢跟人說話的人吧。

可誰曾想呢，大哥不是想來領養小貓的，是來找同夥的。他來回看了好幾周，最終pick了斷奶沒多久的木蘭。所以，木蘭到底哪兒吸引到他了？難道是因為咪臉上花紋像戴了劫匪頭套嗎？

emmm……這樣的話，咪確實有點天賦。儘管這次劫案離譜又搞笑，但好在木蘭並沒有受傷。牠最後在銀行經理的辦公室被找到，被遣送回了店裏，由人繼續幫忙找領養。

店長也趁機宣傳，發文稱：

木蘭是一個非常乖且可愛的小貓，雖然參與了銀行劫案，但咪不會搶錢（maybe），只會搶走人們的心。

網友們為此調侃起來：

「咪全程都很配合，也沒有掙扎，還完美脱罪，很難不懷疑牠是這場銀行大劫案的主謀！」

「小貓有案底了，不能入職公務員了！」

「你要不問問銀行職員養不養呢？至少有幾分鐘，他確實被咪吸引了！」



最有趣的是，有人說：「申請儘快將木蘭加入證人保護計劃中，牠需要一個安全的舒適的長久的地方生活。」

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