流浪貓遇美食卻一口不吃？原來是石桌被曬發燙　網友：燙嘴又燙手

一位博主經常照顧家附近的流浪貓。最近，他像往常一樣餵貓，為方便小傢伙們吃飯，特地把貓糧裝在盤子裏放在石桌上。可不知道為什麼，小貓一口不吃，甚至還打起了一套組合拳，接着咪就急忙慌地跳到地上去。



其他小貓也是如此，博主百思不得其解：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

為什麼都不吃啊？

最近，他像往常一樣餵貓，為方便小傢伙們吃飯，特地把貓糧裝在盤子裏放在石桌上。（抖音＠假的啊）

博主自己一摸燙到飛起：

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他不懂，手不由自主地摸了摸桌面，結果……燙燙燙燙！！！！怪不得不吃，原來是因為桌面被陽光曬得太燙了，小貓實在是遭不住。

小貓：

「oh my god，你燙到我了！」

「上來燙腳，吃起來燙嘴，師傅你怎麼回事啊？！」



有人說了：

「一開始我還以為牠是看到了什麼不得了的東西，所以打了一套空氣拳，結果是被燙到了要揍桌子一頓嗎」

「小咪一秒被燙炸毛……」



講真，我一開始也沒想到是桌子太燙了。對不起，小貓咪。

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