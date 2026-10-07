朋友穿主人衫測試愛犬！狗仔認錯人呆滯愣在原地　上演真假美猴王

這天，博主突發奇想讓朋友一比一穿上自己的衣服回家，想看看毛孩會有什麼反應。看到「主人」進門，小傢伙高興壞了，顧不上叼玩具，立馬就上前熱情迎接。牠一會兒和對方玩拔河遊戲，一會兒又親密窩在一起貼貼，可以說是完全沒有察覺到任何不對。



看著這溫馨的一幕，博主出場了。看到有人進來，毛孩瞬間彈起，大腦完全處於當機的狀態，一臉的疑惑。直到，聽到主人的聲音後，牠才終於意識到自己認錯了人，於是，趕緊笑嘻嘻的跑了過去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，博主突發奇想讓朋友一比一穿上自己的衣服回家，想看看毛孩會有什麼反應。（抖音@耶耶貝塔塔）

狗狗變成佛祖分辨真假美猴王：

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趁著毛孩吃飯的時間，博主和朋友決定出去再換一次裝。就這樣，博主穿著朋友的衣服，而朋友則穿著博主的衣服，看著面前的二人，毛孩是徹底懵了，就連尾巴都不敢搖了……

評論區辣評：

「放過牠吧，給孩子都折磨成西摩不耶了……」

「這是什麼狗。」

「狗：什麼意思，真假美猴王還有我戲份呢？」

「此刻突然分不清，誰是人誰是狗。」



這人也太壞了吧哈哈哈！

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