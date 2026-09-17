狗狗見主人敷面膜　人臉識別失效開始呲牙　聽聲音眼神瞬間清澈

這天，網友剛敷上面膜，家裏的狗狗就走了過來。小傢伙愣是沒有認出主人來，還以為是陌生人闖進家裏了，立馬呲牙咧嘴的出聲驅趕。網友見狀，趕緊出聲安慰。



聲音識別正確，狗狗聽到熟悉的聲音後，眼神都清澈了許多，但看看了眼前的人，牠還是轉頭望向了四周，找了一圈，也還是沒有找到主人……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗：聲音熟悉但人不熟

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就這樣，網友一直不停跟狗狗說話，企圖喚起牠的記憶。但狗狗的人臉識別系統卻依舊不太靈敏，只要一對視，就不自覺的開始呲牙：「不管你是誰，馬上從她身上下來！」

評論區一整個爆笑：

「狗；你化成灰我都認識，但化妝不行！」

「好熟悉的聲音，就是找不到人...」

「聽到聲音那一刻，狗：太好了主人你終於回來了，家裏不知道來了個什麼東西！」

「底層代碼衝突了，聲音正確，氣味正確，但面部識別失敗。」

「鼻子：認識，眼睛：不你不認識。」



很好奇，狗狗眼裏的主人究竟是什麼樣子的呢哈哈哈！

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