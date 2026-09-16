荒野偶遇狗狗狂吠求救　走近發現牠主人跌落水　眾人合力成功救援

山東，一對夫妻路過一片草地時，突然聽到了奇怪的聲響。走近一看，只見一黑一白兩隻狗狗坐在地上狂吠，就像是守着什麼人一般。夫妻倆見狀，立馬去附近找來了一位好心的釣友來幫忙，這才發現，一位大爺為了救小羊，竟然掉進了水坑裏！



大爺大半身子跑在水裏，只能靠兩隻手死死摳住坑壁支撐，他表示，水坑有5、6米深，自己已經堅持20多分鐘了。想着下去只會增加負擔，於是，幾人立馬脱下了身上的衣物，系在了一起。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

走近一看，只見一黑一白兩隻狗狗坐在地上狂吠，就像是守着什麼人一般。（抖音＠朱加旭～豬豬兒）

狗狗就守在主人旁邊放聲大叫求救：

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儘管第一次嘗試以失敗告終，但幸運的是，在更多人的救援下，大爺終於被成功救了上來。上來後，大爺手腳冰涼，接過了好心人遞來的外套，這才慢慢找回了一絲暖意。

大爺的家人接到消息趕來後也是連連道謝，甚至，還專門打電話和發紅包。但想着只是舉手之勞，大家都婉言拒絕。事後，大爺也立馬前往了醫院進行檢查，好在，身體並無大礙。

狗狗寸步不離，用忠誠守住了主人的最後一線生機。素不相識的路人，大家一切齊心協力，救下了一條生命……

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