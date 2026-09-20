狗狗以為命不久矣自挖土坑 求醫驚揭反轉真相：初次生理期不適
撰文：狗與愛的世界
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網友家邊牧有個好朋狗，是一隻小虎斑，平時，小傢伙每天都會來家裏玩耍，但奇怪的是，最近兩天，牠卻始終沒有出現。網友思來想去，還是決定帶着自家狗狗一起去尋找。
遠遠的，網友就看到小虎斑自己挖了土坑，然後，躺在裏面一動不動，似乎是生病了在等死。網友覺得十分奇怪，因為小虎斑性格非常好，沒有任何仇敵狗，每次其他狗狗對峙時，牠也會跑掉或者躺在地上，從不參與打架，所以，被狗打的概率不高。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
看到小虎斑自己挖了土坑：
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不僅如此，小虎斑的身上沒有外傷，村子裏車子不多，也很少有車子進入，所以，被撞的可能性也不高。後來，網友聯繫上了小虎斑的主人，對方表示，已經去看過獸醫了，經過檢查，牠的身體沒什麼問題，也沒有中毒。
而之所以讓小虎斑如此痛苦，則是因為這是牠第一次來生理期，痛經到以為自己快死了……後續，小虎斑的生理期結束，又恢復到了以前愛鬧愛玩的模樣。
評論區辣評：
「第一次痛經以為自己快死了的狗子。」
「小虎斑來大姨媽了，痛不欲生，以為要掛了，趕緊自己挖個坑把自己埋了準備。」
「我就說有人痛經痛暈倒了你們不信，這下好了，狗痛經都暈倒了。」
「傷感中打開評論區知道是痛經之後……」
「看到沒，痛經這個即使跨越物種也是不能承受的存在！」
「虎斑好了後，邊牧：喲這不是挖坑姐嘛～」
嗚嗚嗚心疼小狗！
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