金毛尋回犬｜妹妹做錯事遭媽責罵爆哭　狗哥秒做出流氓舉動護妹

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-11 07:03

大家都知道金毛尋回犬溫馴脾氣好，對小朋友更是百般遷就，不會亂對他們吠叫。而這次介紹的這隻金毛，更是護妹狂魔，見媽媽責罵妹妹，牠便秒挺身而出。令媽媽感到很是無語，原來連管教子女，也要得你這小狗同意？

這原本是一段抖音影片，在去年10月時由徐州網民分享出來。當時金毛尋回犬哈利一個極暖心的舉動，在網絡上引起極大迴響，就連美國的《Daily Mail》都有採訪！

在影片中可知道，妹妹悠悠因做錯事遭媽媽責罵，沒想到在旁的金毛犬哈利，立即挺身而出護着小妹妹，甚至嚙牙咧嘴，表示不滿媽媽罵妹妹。接着，另一畫面，金毛犬哈利更做了一個動作，令生氣的媽媽即時怒氣全消。

【點擊圖片放大看，究竟金毛犬哈利做了什麼行為，令媽媽心頭的火秒被撲熄了？】

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網民看到這霸氣護妹行為，都表示哈利實在太寵妹妹了，但也有人質疑影片真偽。隨後媽媽也留言回應：「這真的是女兒和狗狗真實的反應，哈利已經6歲了，年紀會越來越大、總有一天會離去，我拍這些影片，就是希望要是以後牠不在了，我們至少能有一些東西來懷念牠。」

對於護妹行為，網民表示原來金毛也是「妹控」！「人家感覺自己才是孩子的親媽」、「上輩子錯過了你，這一輩子變狗來守護你」、「護妹如此，可以放心」、「有大哥哥陪伴成長，真的好幸福呀」、「不知動手起來，結局會變怎樣？」媽媽幽默回應表示：「我打不過她倆，一旦動起手吃虧的是我，好漢不吃眼前虧。」

▼▼同場加映：在美國，有狗主最近新收養了一隻小金毛犬，結果惹金毛姐姐吃醋了！牠氣鼓鼓的望着爸爸抱着小妹妹，完全不理睬自己，顯得很是生氣。其實，爸爸一切看在眼裏，更拍下影片，並在描述欄寫出了金毛哥哥的心底話！▼▼

【點擊圖片放大看，究竟大姐姐Lady看到爸爸只疼妹妹時，心底在想什麼呢？】

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▼▼同場加映：跨種族的友誼，真的是很奇妙。這對貓狗好友感情十分要好，小白貓更是從小就由金毛照顧大的。牠們的媽媽更特意為毛孩創建了一個IG帳號，分享牠們生活點滴趣事。但有趣的是，媽媽在形容家中毛孩時，竟指家裏養了兩隻狗狗！▼▼

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