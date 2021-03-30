撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-30 11:50

有時狗狗的感受，並非主人可以估計到的。 本地有狗主表示，家中15歲貴婦狗「Nick」一直視力不好，一年多前牠跑步時不慎撞到，令右邊犬齒變歪，整隻牙齒突了出來。自此媽媽幫狗狗梳毛時，每當梳到牠右邊嘴，Nick就會不高興，而平時很愛笑的牠，從此變得愁眉苦臉。惟因狗狗年紀老邁，媽媽不忍牠麻醉剝牙受苦，只好加以照顧。前幾天Nick突然行為異常，重露笑容，媽媽見到時很是驚訝......

Nick一年多前撞歪犬齒。（受訪者提供）

狗主Nick媽接受《香港01》訪問時表示，Nick性格乖巧親人，很有人性：「牠聽得懂我說話，我哭時牠會舐我的眼淚安慰我。在我懷孕時，我燒水後睡著，廚房冒出濃煙， Nick即時在廚房狂吠通知我，令我避過一劫。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Nick九歲時，後枕突然出現一團軟淋淋的東西，醫生指是狗狗的常見腫瘤，安排牠做手術，順便洗牙，媽媽在診所擔心到嚎哭。最後Nick的後枕縫上十多針，並剝了9隻牙齒，媽媽非常痛心，責怪自己沒有好好照顧愛犬。

禍不單行，之後Nick左眼患上急性青光眼，手術後視力近乎失明。一年多前，牠跑步時，不慎撞到爸爸的腳，令牠右邊犬齒變歪，突了出來。「這天開始，牠在家中不再笑，又不讓人摸嘴巴，但我不想再帶牠剝牙受苦，怕牠麻醉後醒不到。我唯有盡力替牠刷牙，清潔牙齒。雖然犬齒歪了，但無影響牠日常生活」。

前幾天，Nick突然性情大變，不停跟著媽媽出入，「牠刻意站在我前面笑，我已經有年多無見過這個畫面」，媽媽很詫異，突然爸爸在房中呼叫，她入房見到這一幕，隨即淚崩......

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Nick媽表示，想不到原來牙齒的問題對Nick造成這麼大的困擾：「我常常覺得剝牙好慘，原來我一直忽略了牠的感受。現時Nick已經在家中笑了幾日，我希望牠之後的日子，都可以繼續幸福快樂！」

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▼▼同場加映：台灣有狗主的貴婦狗近期失憶情況越來越嚴重，有時會無法控制大小便，吃飯時會失常大便，更曾經試過忘了自己大便，踩到全屋都是。最心酸的是，狗狗有時會斷片，連主人都忘記，令媽媽感慨，牠真的老了。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前家中13歲臘腸狗「寶寶」器官老化突然離世，爸爸竟然擅自將遺體放到河流，之後才告知女兒，因她不是與家人同住，所以無法第一時間阻止事件發生。主人感到憤怒難過，從台中搭車回鄉，沿著溪流走46km，希望打撈愛犬遺體，結果令人心酸。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中14歲約瑟爹利「健寶」年初離世，即使狗狗的肉身已不在身邊，媽媽仍確信牠的靈魂沒有遠離。早前她與家人到動物園遊玩，兩歲半的姪女一見到她就不停叫健寶的英文名「Jumbo」，媽媽非常錯愕，指姪女一年來都沒看過狗狗，而且當時她年紀尚幼，還不太會說話。事件令她不禁聯想起早上出門前，對著愛犬骨灰說的話......▼▼

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