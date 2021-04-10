混種西施狗天生有張人類面孔　一千種表情背藏可怕經歷

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-10 07:00

有些人的感情是深藏不露，有些則是喜怒哀樂感情都躍然臉上，就像這隻狗狗。 這隻叫Bacon的狗狗，是隻臘腸狗、北京狗、芝娃娃和西施犬的混種狗狗。牠天生便有張像人類的臉孔，而且表情豐富，喜怒哀樂都在臉上表情呈現。雖然牠現在過着幸福的日子，但原來牠曾有段心酸的過去，令人同情。

什麼？我要做大明星了？（IG@thebaconator）

Bacon是隻擁有豐富表情的狗狗，但有些人卻認為牠的臉長得像人類，覺得很可怕，甚至用醜來形容牠。但現在Bacon的主人Meg卻表示，牠是隻迷人的狗狗，有着獨有的魅力，而且牠過去的經歷，一點也不平凡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟狗狗Bacon過去曾經歷了些什麼？】

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Meg表示，其實Bacon真的是隻乖巧的狗狗，只是一直以來缺乏訓練，不擅與人相處。加上牠臉上的輪廓很深，令人覺得牠長得像人，有點毛毛的感覺。

但只要與Bacon相處過，便會知道牠是隻可愛的狗狗。牠是隻充滿魅力，獨一無二的狗狗。牠關心主人，喜歡被關注，每次散步都想多走一圈，牠就是這麼可愛。

同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，日前爸爸嫌家中兩隻唐狗「奶油」及「嘎逼」的眉毛太不顯眼，決定為愛犬親自打造人工眉毛，他隨心撕下兩條絕緣膠帶，並貼到狗狗臉上，之後媽媽入房見到狗狗一臉無奈地看著她，隨即笑瘋！

▾▾▾點擊圖片放大看，奶油及嘎逼，被爸爸惡搞整容後的樣子！▾▾▾

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同場加映：在美國，便有狗主每天在上班前，都會將愛犬交到日托中心去照顧。由於狗狗年紀還小，因此在日托中心玩了一會兒後便要休息。而這聰明的小狗，很懂得自己去尋找合適的安睡地方！

【點擊圖片放大看，究竟比特犬的絕世好床是在哪裏？】

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