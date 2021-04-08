撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-08 14:05

俗話說，「女大十八變」，但其實狗狗都是一樣。 本地有狗主在社交平台表示，一年半前收養流浪唐狗「蝦米」，當初牠一個半月大，體形細小，只有30cm高。牠九個月大時，鄰居告知主人蝦米應該已經發育完成，誰知狗狗現在一歲半，已經80cm高，但每天依然暴風式成長，令媽媽不禁指蝦米是「世紀大騙案」！

蝦米一個半月大時，只有30cm高。（受訪者提供）

狗主蝦米媽咪接受《香港01》訪問時表示，一年半前家人在米埔自然保護區靠近邊境的地方發現狗狗，當時牠一個半月大，只有1.9 kg：「牠自己一隻在邊境的閘口睡著，家人致電通知我，我帶牠看獸醫後，決定收養。」媽媽指因為狗狗「好細粒」，同時又在米埔被發現，所以就叫牠做「蝦米」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

力大無窮拉倒主人

蝦米性格活潑百厭，有無窮的精力，牠曾經試過咬爛媽媽一部iPhone的螢幕：「有次放狗時，蝦米受驚向前衝，我成個人被牠拉到跌在地上，然後蝦米更扯行了我大約兩三米才停低，當時我連條褲都爛咗。」

蝦米媽咪一直相信帶狗狗做運動，可以令牠變得平靜，所以她經常帶牠上山落海及跑步，誰知巨大的運動量竟然間接導致蝦米不斷長高！「牠九個月大的時候，鄰居已經跟我說狗狗已經大定，當時牠還只是一隻中大型唐狗。誰知道現在一歲半，蝦米已超過30kg，但每天都有不同的狗友說牠好像又大隻了，讓我感到哭笑不得！」

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網民看到蝦米的成長照騙後，紛紛笑指「騙徒不断在各家庭出没」、「哇～大咗都好靚仔喎」、「世紀大騙案～ 又話迷你狗，而家身形會識大」、「白白淨豬仔，幾錢斤」、「呢個谷，太多無知少男少女。」、「咁大隻既」、「完全唔認得！」。

▼▼同場加映：許多大狗外形巨大，但卻童心未泯，還想着自己是是小狗，要飛撲到主人懷裏。這次介紹的這隻狗狗，雖然才3歲，但體重已達145磅，牠的名字叫Bruce，是隻健壯的意大利卡斯羅犬。最近，爸爸拍下狗狗與媽媽在玩毛公仔的一幕，大家都替媽媽捏了一把汗。不過，媽媽表示從來不怕狗狗會咬牠，反而擔心另一種意外會發生。▼▼

▾▾▾【點擊圖片放大看，究竟媽媽擔心的是什麼意外？】▾▾▾

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點擊連結看全文：卡斯羅犬│與145磅巨犬玩耍 媽笑稱不擔心被咬 反而怕這意外發生

▼▼同場加映：面對體型較大的狗狗，不少人在未接觸前已心生畏懼。但事實上，許多時大狗比小狗更溫馴，更容易親近。這隻體型巨大的高山犬可可，雖然是巨人身軀卻有顆少女心，從不亂吠更不會咬人。不過，原來卻有人很怕牠，起初甚至不敢與牠共處一室。但可可真是體貼狗狗，牠用行動去令怕牠的人改觀！▼▼

▾▾▾【點擊圖片放大看，高山犬可可如何令一直怕狗的兒媳婦對牠改觀】▾▾▾

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同場加映：其他狗狗的有趣事件！

【同場加映：台灣有狗主表示，日前深夜時分，她突然聽到房間傳來陣陣怪異的「搖床聲」，她大感奇怪，隨即入房查看，竟然發現「人狗大戰」，秒速嚇呆。】

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽看到什麼「人狗激戰」的畫面？

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【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

▾▾▾點擊圖片放大看，都柏文犬波妮一系列的拆家事件！▾▾▾

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