百磅藏獒、伯恩山犬食量誇張吃飯用臉盆　份量夠可愛生物吃足一年

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-21 13:06

台灣有狗主在社交平台分享，家中伯恩山犬「Banana」及藏獒「Bello」日前的爆笑吃飯照片，可見兩隻超過百磅的巨汪食量超誇張，要用到巨大臉盆吃飯，令網民驚訝不已。同時，有眼利網民發現，原來照片中出現一隻超迷你的「角落生物」，與兩隻巨汪的比例形成強大對比，媽媽更笑指，兩隻大狗一天吃的份量，夠可愛生物吃足一年！

兩隻狗狗雖然身形龐大，但樣子卻充滿傻氣。（Facebook@犬寵物旅館 一 伯恩山Kiwi+Banana & 獒犬Bello 的生活日誌）

狗主Abby Liu接受《香港01》訪問時表示，Banana現時兩歲，非常愛撒嬌，體重達58公斤，而3歲的Bello，體重亦不甘示弱，足足有50公斤！媽媽指，當初Bello是與另一隻狗姐姐一起到家，但狗姐姐離世後，她才養了Banana陪伴Bello玩耍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Bello一直有個很麻煩的毛病，就是常常都要跟其他狗狗吃一樣的飯：「如果牠留意到別狗吃的跟自己不同，就會寧願放棄整盆乾糧，甘願捱餓到要嘔吐的樣子。」所以早前媽媽決定，開始讓狗狗們同時放飯，令Bello無時間觀看其他狗狗吃什麼！

媽媽將狗狗們的埋頭吃飯照放上網公諸同好，網民隨即發現原來巨汪Banana及Bello是要用到臉盆吃飯，紛紛爆笑！但有眼利網民指出，原來地上還有一隻600克的可愛生物，媽媽笑指，兩隻大狗一天吃的份量，應該可以夠這隻超迷你生物，吃足一年！

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網民看到狗狗們爆笑吃飯照片後指，「用臉盆吃飯會不會太誇張？」、「真的沒注意到中間那隻」、「後面有2隻巨獸」、「這個比例尺太震撼了」、「呢個畫面勁有趣！小人國去咗大人國土生活」、「別人的飯比較香阿」、「完全沒注意到中間還有一尊」、「中間那個是老大，後面帶兩個細漢欸」。

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毛孩們人見人愛，部分原因正是牠們嬌小又可愛，讓人不期然心生憐惜。但其實大型動物亦同樣可愛，例如這兩隻來自台灣高雄的大型高山犬──「可可」和「牛頭妞兒」。牠們的體型媲美大丹犬，總重量高達140公斤，份量驚人，就連其飼主亦曾一度被嚇怕，大呼「真的很驚慌」。

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不少寵主都認為唐狗是「驚喜包」，全因牠們是混種狗，身上帶有不同狗狗的基因，所以有機會是隻小狗，也有機會是隻巨狗。不過其實所有狗狗都有變成巨狗的機會，外國有名網民便上載了愛犬2個月與7個月的成長對比照，結果不少網民都有共鳴！

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