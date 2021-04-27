臭屁蟲襲港！14粒香印提子超毒　主人清理做漏一件事貓狗爛皮膚

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-04-27 07:00

最近香港天氣悶熱潮濕，又到蚊蟲滋生的季節，日前有狗主在facebook分享了一張照片，內容狗狗的尿墊上黏著一粒粒猶如香印提子般翠綠圓潤的蟲卵，有網民隨即留言說「乜東東？好恐怖！」 狗主指出這是「臭屁蟲」的蟲卵，原來這種蟲會噴出毒液，一旦處理不當，甚至會導致皮膚潰爛！《香港01》早前便邀請黎昌生獸醫說明被臭屁蟲毒液所傷的應對方法。

狗主發現牠們時，已經有三粒不知所蹤......（facebook圖片：表情王【 Moji 】的冒險世界）

假如大家看到有14粒翠綠圓潤、猶如香印提子的東西，黏在窗戶、衣服，記得要格外小心！因為這就是「臭屁蟲」的蟲卵！臭屁蟲的正式學名是「荔枝蝽象」，蟲如其名最喜歡吸食荔枝、龍眼的汁液。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

臭屁蟲一旦受到攻擊，便會對準敵人的眼睛噴射出毒液，導致敵人失明。臭屁蟲的分泌物含有剌激性，會對人類和動物的眼睛、皮膚帶來傷害，假如做漏一件事，甚至會導致皮膚嚴重潰爛！《香港01》早前便邀請黎昌生獸醫說明遇上被臭屁蟲毒液所傷的應對方法。

▾▾▾被臭屁蟲毒液所傷要怎麼辦？點撃圖片放大：看獸醫專業意見▾▾▾

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每天荔枝及龍眼樹開花結果的時節，都是臭屁蟲出來「搵食」的日子，因此不時能夠看到牠們的影蹤，尤其住在新界一帶，遇到牠們的機會更高，別以為牠們只鍾情於窗簾、衣服，牠在植物、衣物、床、車上都可以生蛋，可謂防不勝防。

香港昆蟲學會副會長饒戈建議，對付臭屁蟲的蟲卵，可戴手套用手或柔軟的工具，輕輕搣走，避免弄穿蟲卵。已孵化的蟲，外型看起來像蜘蛛，可以使用卡片及紙張撥走牠們。

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