狗狗隨地大小便／過度吠叫怎解決？5大常見狗行為問題糾正教學

人類喜歡狗狗，狗狗也喜歡人類，但是畢竟是兩種不同的動物，一些在狗狗眼中再正常不過的行為，在人類眼中可能就變成了惡習。

5大狗狗常見行為問題（按圖即看）

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狗狗的「惡習」如果不加以糾正或者防範，對主人的影響是非常大的，輕則教育罰款，重則鋃鐺入獄。當然，如果選擇一些天生特質就不那麼容易給主人帶來麻煩的話，的確是可以免卻不少功夫。

但是即使你選擇了天性最乖的犬種，狗狗在長大的過程中，會經過與同類的接觸、與主人的互動以及生活的探索，行為習慣也是會受到影響，或者是好，或者是壞。這，完全取決於主人怎麼調教。

那麼，為了幫助廣大寵主能解決狗狗的行為問題，下面小易將最常見的狗狗五大行為問題，逐一向大家分析解讀，希望能對大家有所裨益。

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1. 隨地大小便

狗狗隨地大小便，是困擾非常多寵物主的一個問題。隨地，這意味著狗狗可能在任何地方都可能大小便，如果只是在排便在家裡的地板還好，撿掉，然後用水沖衝，再用地拖擦一下就差不多了。但是如果是在尿在一些奇怪隱蔽的地方，主人一時用肉眼看不到，還要用鼻子大力的細聞（不用說已經吸入了很多尿味空氣）才能定位，如果情況更壞一點的，尿在一些滲透性較強的家具上，比如沙發，那麼即使清理後，還是可能會殘留一股尿臭味，久久揮之不去。這種情況下，價值高達幾千元的尿臭沙發，是扔呢，還是默默忍受呢？顯然，都是痛苦的選擇。

狗狗為什麼會亂拉呢？

我們說過，狗狗特別是公狗會用尿液來標記，佔地盤，如果是領地意識特別強的狗狗，這一行為即使是在主人家裡也會出現，這種情況我們看似是亂，其實在狗狗看來並不亂。狗狗還會因為地位關係的問題，導致隨地大小便，是為了宣示自己的地位高於家中的某一些成員，所以他用隨地大小便的方式來宣示我的地位的高。

而有更多的情況是，真的是身體需要排便了，狗狗就真的是隨心地拉，畢竟在狗狗的世界裡，當眾排便並沒有那麼恥辱，而且拉在大家看到的地方，牠也不會覺得慚愧，找了一個看似舒適的區域，就拉了。（而且還會望著你，讓你幫忙把風，防止有敵人來襲）

常見糾正誤區

簡單來說，把狗狗帶出去戶外，讓狗狗在戶外解決，這樣既能解決問題，實現難度又不高。當然，可能有很多情況，是不允許或者沒能力帶狗狗到戶外，而我們又希望狗狗在家裡某個固定的位置排便，這樣即為定點大小便。

要讓狗狗學會定點大小便，是一個比較漫長的過程，但是只要有恆心，同樣可以做到。方法如下：跟狗狗的飲食排便時間習慣關聯在一起，因為掌握了時間節點，才更有效進行糾正，不然空等的時間會很長。

如果主人的要求是：希望狗狗在戶外排便，不要在家裡排便就可以了。那麼是相對簡單的，只需要當狗狗在戶外排便的時候，就給牠零食獎勵就可以了。這樣狗狗就會有期待，會有意識地把「彈藥」留到有機會外出的時候再排便（因為有零食獎勵嘛），要注意的是，當狗狗形成了戶外排便的習慣後，也不要完全斷掉給零食獎勵，如果狗狗完全得不到零食獎勵，可能就有恢復到之前的狀態了，當然也不用每次排便都給零食，正確的做法是隨機給零食，比如拉4次給一次這樣。

如果是主人的要求是：允許狗狗在家中排便，但是希望在某個固定的區域排便，這是難度比較高的定點大小便方式，但只要有耐心，也是可以的。方法如下：

1. 在某個目標區域墊好尿墊，讓狗狗自然地進入（不能強迫，否則將認為是懲罰），然後關門；

2. 耐心等待狗狗便便，觀察到狗狗在尿墊上便便了，就馬上給予獎勵（比如好吃的零食）；

3. 如果狗狗不在尿墊上拉，就不給零食，讓他感覺到在尿墊上拉才是有獎勵的；

4. 如此來往，逐漸減少尿墊，最終達成目標；

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2. 暴衝（隨行問題）

對於狗狗來說，能外出散步是一件令牠們很開心的事情，所以知道可以外出的時候，心情是特別的興奮，同時，其旺盛的精力能得到宣洩，自然就想要沖沖衝，這是狗狗暴衝的一個很重要的原因。

也有不少狗主反映一個情況：「沒有牽繩的時候，狗狗反而會乖乖地跟在旁邊或者後面」，這個情況是因為，其實牽引繩作為狗主與狗狗之間的一種連接，雖然對狗狗有限製作用，但同時在狗狗看來也是一個「信心保證」，狗狗感受到牽繩的連接，如果沒有經過指引訓練，狗狗其實會在某種程度更放心地向前衝，牠會想「主人會保護我」，以及「我要帶著主人走」。

那不牽繩就解決了隨行問題？當然不是，無論是站在文明養犬的角度，還是為了保護狗狗和主人的安全，我們都是倡導遛狗牽繩的，很簡單，不牽繩，狗狗突然被車撞了，或者突然撲向小孩子怎麼辦？

所以，我們這裡討論的隨行問題，主要都是基於牽繩的前提上。

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常見的誤區

最常見就是過於遷就狗狗，狗狗想怎樣，主人都配合；主人心浮氣躁，不自信，這種情緒會傳遞給狗狗；還有用錯了工具（繩子），比如用了胸背帶，因為胸背帶是方便狗狗用力的繩子，實際是用於拉貨的。

如何讓狗狗隨行不暴衝，乖乖跟隨？主要有下面幾點：

1. 主人要先保持平靜而自信的心態：

因為心態情緒可以被狗狗感知，當狗狗感覺到你不自信，牠就會來主動當老大了，而一旦狗狗當了老大，想要控制牠乖乖的就更難了；

2. 降低狗狗興奮度，在出門前就開始，回家開門前也要執行：

如果有多次帶狗狗散步經驗的狗主應該知道，你一拿繩子，聰明的狗狗就知道你要帶牠外出了，這個時候牠就會特別的興奮，當你房門一打開，就會拽著你，像一隻箭一樣衝了出去。你可以在開門之前，先把牽引繩掛好（這個時候狗狗應該開始興奮了），耐心狗狗進入平靜狀態，然後再開門出去，另外回家也是，等狗狗平靜後再開門，這同時也是主人宣示自己地位的手段。

3. 要有原則，不隨意遷就狗狗：

狗狗，特別是公狗，到處都想嗅聞，到處都想小便佔地盤，作為主人要有選擇性地「審批」，不是狗狗想去哪裡就去哪裡，應該是「我允許你去，你才可以去」。

4. 根據實際情況處理排便情況：

正如剛才所說的，解決大小便也是外出散步的目的之一，但是也不能讓狗狗太隨性，哪裡都是廁所。

5. 學會忽略吸引源：

花花世界，對於狗狗來說吸引源太多了，如果沒有牽繩，狗狗真的就到處跑了，比如當牠看到另外一隻狗狗、一個小孩子在奔跑、一個騎著電動車的快遞小哥經過……等等，主人要展現一個忽略這些吸引源的姿態，其實狗狗很多時候都是看著主人的，如果主人弱勢，那麼狗狗就強勢，要是主人看到有其他狗，就驚慌失措，那麼就有可能激起狗狗的保護欲去乾架了。相反，主人氣定神閒地走過，狗狗就會覺得「哦，這些都不是事，我也不用緊張」。

6. 使用更有效的工具：

比如伸縮繩、胸背帶這些是不太適合的，更加有效的工具是P繩。它的特點是非常方便主人及時改變繩子的鬆緊狀態。

正確的P繩配戴位置

正確牽繩，並適當使用轉向操作。當狗狗暴衝，想要拽著你走的時候，主人不要讓牠得逞，可以考慮馬上180度轉身，這樣就馬上變成你帶著狗狗走了，來回多次，狗狗會漸漸懂得，「拽著這個人走，好麻煩，還是跟著他吧」，還有，如果狗狗有衝的動作，主人可以從側面拉一下，然後把繩子恢復到放鬆的狀態，這樣可以讓狗狗感知到，「在他旁邊，走慢一點，我會比較舒服」，多來回幾次，這樣就達到狗狗平靜隨行的目的。

要保持自信的狀態

一開始可選擇少吸引源的道路。如果狗狗走的那一側都只是一堵白牆，什麼都沒有，那牠暴衝的可能性會更小一些，這樣會更方便主人練習和獲得成功的自信心。

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3. 激動撲人撲狗

狗狗激動撲人撲狗，其實大狗小狗都會有，但是更多會被認為是「問題」的，明顯是大狗，因為大狗的體型太大，即使是玩耍，對於陌生人特別是小孩來說，也是不可接受的。

狗狗遇到感興趣，想要互動玩耍的事物，就會去撲，最常見的撲陌生人，這包括大人和小孩，還有散步時遇到的其他狗狗，更甚者是騎行中的單車，滑板車等等。坦白說，如果雙方都喜歡的話，一點問題都沒有，畢竟玩耍大家都開心。但是現實生活中，還是有很大一部分人群還是無法接受被一隻陌生的大狗撲的，遑論小孩子了。

如果對方因此而跌倒受傷，又或者對方的狗狗因此而做出攻擊行為最終打架見血，作為主人可就要承擔很大的責任了。

常見的糾正誤區

狗狗激動了，主人如果去撫摸牠或者是抱著牠，這不但沒有糾正，還在幫助他去強化這個行為，首先撫摸這個行為對於狗狗來說是獎勵，而抱著牠，其實牠全身是非常緊張的，這樣是不可能得到改善的。

還有值得注意的是，如果狗狗沒有平時得到足夠的運動把精力發洩掉，當牠有有機會遇到令牠感興趣的事物時，牠很可能就會把所有精力都專注到這一件事上。

如果狗狗有成功撲到過的經驗，那麼對牠來說就是一件成功經歷，牠就會認為「只要我花點力氣，我就能獲得我想要的，如果得不到，那隻是我這次用的力氣還不夠大」。

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如何正確糾正狗狗撲人撲狗？

1. 要使用P繩：

不合適的工具會大大影響糾正效果，比如胸背帶和伸縮繩都不能幫助達到最佳糾正效果。而能快速調整鬆緊狀態的P繩，是更加適合的。

2. 在狗狗即將對刺激源做出反應前，中斷牠：

既然狗狗有撲人撲狗的壞習慣，可以認為這些都是刺激源，主人需要根據狗狗做出刺激反應的經驗，在即將發生的那一瞬前，側拉牠一下，這樣牠的注意力就會立刻轉移到這件事情身上，牠還要花一點精力去恢復平衡，當牠回過神來，那個刺激源其實已經走過，而對於狗狗也會知道，這個刺激源不會對主人和狗狗產生威脅，也就會繼續保持平靜狀態。多幾次來回，狗狗會慢慢會明白，每一次有人經過的時候（在我即將要變得興奮的時候），我的主人就會控制我讓我平靜下來，漸漸就會知道這個就是主人希望我能達到的狀態。

細節注意事項：

等待刺激源的時候，狗不要在主人面前，而應該在旁邊；每一次側拉後，繩子要恢復放鬆狀態；當狗狗能在刺激源經過而不為所動的時候，馬上獎勵牠；糾正用的刺激源要從弱到強來鍛煉，不要一下子就來個最刺激的。

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4. 過度吠叫

過度吠叫也是一件非常令狗主頭疼的事情，它是指狗狗不是輕輕叫一聲，而是持續地大叫，或者是超出了人們可以容忍的吠叫程度。

比較常見的情況有：

1. 外賣小哥、快遞小哥或者有人拜訪按門鈴：

作為主人，一邊要控制控制狗狗，一邊要開門迎接，然後這個時候很可能孩子就醒了，帶娃的都知道。

2. 門外有異響：

狗狗很警覺，有什麼風吹草動就會叫，如果是深夜有人夜歸經過門前，如果碰巧弄出了一丁點聲音的話，狗狗就大叫，不但自己被弄醒，估計鄰居都要投訴你擾民了。

狗狗為什麼會吠叫呢？

其實在過去千萬年來，狗狗的吠叫最多的作用都是為了警告同伴「有敵人入侵啦」、「有危險啦」，即使是到了今天依然是這樣，而人類現今與狗狗同住，在狗狗眼中，我們既是主人，也是同伴，有危險，自然要警告，這是狗狗的天性。但是到了今天，人們對狗狗「吠叫警告」的需求已經不多甚至覺得多餘，所以我們希望牠變成一個「啞巴」，這是在改變牠的天性。

所以，狗狗即使在你眼中是「過度吠叫」，這並不是牠的錯，牠其實是為了人類好，只是人類不太需要而已。（部分情況還是需要的）

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常見的糾正誤區

狗吠叫，然後主人也跟著叫「不要吵」：牠聽不懂人類的這3個字的含義；

按住狗狗，拉住或者是摸牠，「不要吵」：受到撫摸，以為是獎勵；感受到壓力，會加倍用力反抗；

結果怎麼樣？狗吠得更大聲了。

如何糾正過度吠叫？

1. 主人先保持平靜的心態：

你激動的情緒會傳染給狗狗，使牠更激動；

2. 在門鈴響的時候，把狗狗驅趕到一定範圍外：

人走到門前，然後轉身正面面向狗狗，不用說話，只需用手勢驅趕狗狗，如果沒反應，就正面向狗狗走過去，逼使牠走開；

3. 反覆幾次，當狗狗聽到門鈴響而不吠叫的時候，馬上給予獎勵；

這個方法的原理是，讓狗狗了解，就算真的有事情，主人會把牠搞定，你就不要管了，並且驅趕狗狗這個動作，是主人在宣示領地，讓牠不進入。而且通過結果可以講明，即使有人來，也不會對狗狗或者主人的造成什麼危險或者破壞，是安全的，既然安全，狗狗也就沒有必要吠叫了。

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5. 攻擊傾向（咬人）

在狗狗的那麼多種行為問題裡，如果要從嚴重性角度考慮的話，攻擊傾向（咬人）可以算是後果最嚴重的一項了。

一旦咬了人，雙方的關係肯定是要下降好幾個等級的，每次看到你這個人都會記得這件事，一直都會被嘮叨。而且對方的醫療費用肯定是要承擔的，不說其他，單單是打狂犬疫苗的費用就要好幾百，而且要分好幾次去，時間成本又是一個算賬的點。再有，如果養的是大狗，咬人的程度很嚴重，甚至直接把對方咬得重傷甚至死亡了，狗狗要被認定為瘋狗被射殺，然後主人也是要連帶負上責任，說不定還要坐牢。

所以，糾正狗狗的攻擊傾向，實在太重要了。而狗狗攻擊（咬人），不外乎這4個原因。

1. 害怕

因為害怕而攻擊，應該是最常見的原因之一，很多時候我們認為狗狗很兇，想欺負我，所以才咬我，實際並不是。更多的原因是牠們害怕，反而需要通過「攻擊」去獲得安全感。

很多小孩子看到路上有隻狗狗很帥氣或者很可愛，就迫不及待地跑過去摸牠，這是非常危險的！因為對於牠來說，你就是一個陌生人，而且是高速度接近牠，有「攻擊」（在牠眼裡，這個可能性很大）牠的趨勢。小孩子直接伸出手要去摸狗狗，如果是性情特別溫順的還好，如果是一些缺少安全感，警覺性特別高的狗狗，為了保護自己，直接就咬了。

一些會發出奇怪聲響的東西，如果狗狗第一次見識，也是會害怕的。

如何糾正/防止：

如果是小孩子或者是陌生人，想要摸狗狗，也不要操之過急，可以先到狗狗的身邊，問問主人，「我可以摸你的狗嗎？」，徵得同意後，蹲下，試探性地伸出拳頭，讓牠先聞一下，熟悉後再摸。還有，如果你打狗，或者是所謂的「趕狗入窮巷」，把狗狗逼得無任何退路的情況下，狗狗也是會奮力一搏的。

2. 身體原因，如疼痛

狗狗在疼痛的刺激下，是會本能地做出攻擊行為的，特別是突如其來的情況下，即使造成這種痛楚的來源是主人，也是有可能被咬的，因為牠根本沒時間去看清楚是誰。所以，當你帶狗狗去寵物醫院做傷病處理的時候，醫生也是會先給牠裝上一個「伊麗莎白圈」，一方面是防止狗狗舔傷口影響治療，另外一方面也是防止狗狗受到疼痛刺激時的突然攻擊。

如何糾正/防止：

為防止因為狗狗的本能反應而受傷，就要多注意狗狗的狀況，比如牠如果腿受傷了有點痛，你貿然去碰，牠也是會咬你的。所以看出牠哪裡不對勁，就不要碰牠的那個部位，然後視情況嚴重程度，避重就輕帶牠去看寵物醫生。

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3. 入侵領地

狗狗是一種領地意識很強的動物，當有陌生人進入牠的領地時，牠就會低吼，然後是吠叫，最終升級到攻擊。這與兩名男子街頭相遇並發生摩擦，先是口角繼而動武，最終送院幾乎是一樣的情況。其實，狗狗自古以來就有一個職責，就是看家護院，人家執行本職工作，很正常。

如何糾正/防止：

很簡單，就是不要入侵人家的領地嘛，如果真的不小心闖入了怎麼辦？建議不要馬上跑，否則牠會馬上追你，建議保持自信的狀態，「我沒有被嚇倒」，緩步離開。

但是如果是朋友到訪你家怎麼辦呢？作為主人，要「驅趕」自己的狗狗，縮小牠的領地範圍：主人正面走向牠，給狗狗壓迫感，配合手勢，讓牠「到一邊去」。縮小了狗狗的領地範圍，牠也就不會太在意這個陌生人「入侵領地」的事情了。

4. 護食：地位問題

其實保護食物也是狗狗的一種本能，或者說動物的本能，但是如果主人的階級地位，在狗狗的眼中是比較低級，至少是不高於自己的話，那麼，因為護食而發生攻擊，是完全可能的。

其實除了保護食物，還有因為保護其他物品而攻擊也是一樣的道理，比如從桌面掉落一個物品，這個物品剛好在狗狗的眼中是個重要的寶貝，這個時候你伸手去撿，牠察覺到你想要撿，於是牠就會跟你比快，狗狗先咬住了，你去搶，那麼可能就被咬了。正確方法是先把狗狗驅趕開，你再撿。

如何糾正/防止：

解決這個問題的關鍵在於，正確處理好主人與狗狗之間的階級關係。那麼，要怎麼才能讓狗狗認清「主人才是話事人」呢？這是一個牽涉面比較廣的話，但是如果往簡單裡來說的話，可以主要從以下幾個方面著手：

1. 主人要有自信和主見，不要凡事遷就狗狗，比如遛狗，怎麼走，主人要說了算；

2. 不建議和狗狗同睡一床，這樣會混淆狗狗心目中的地位分配；

3. 先讓狗狗坐下再給食物，讓牠明白食物是主人的「賞賜」。

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總結

關於狗狗的行為問題，有部分寵主可能信奉「大棒」政策，狗不聽話打就是了，打狗有一個很嚴重的問題，就是會影響寵物與主人之間的感情，如果連這一點羈絆都受到破壞，那麼養狗的目的何在？而且關鍵是打狗往往不能收到好的效果，牠根本不懂得你為什麼要打牠。

還有部分寵主可能會把狗狗送去一些「基地」訓練，基地裡的人員對狗狗幾乎沒有感情可言，在主人看不到的時候，是不是打了狗狗你也不知道。而且還有一個關鍵點，長期與狗狗共處的是主人，而不是那些基地的教官，就算真的在基地糾正好了，當狗狗回到家的時候，又會因為環境、對象的切換而打回原型。

所以，要狗狗的行為得到糾正，最重要的是主人自己學會正確科學養狗，多陪伴，多遛狗，始終保持一個自信的姿態做主人，這樣狗狗才會聽話。「自信不自滿，養狗路更寬」。

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