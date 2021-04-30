台灣修例棄貓狗可判監兩年　香港棄養罰幾多？全球10地區罰則一覽

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-04-30 08:00

有不少寵主還沒考慮清楚能否照顧寵物一輩子，便輕易把寵物帶回家，甚至把牠們當作玩具、物品，覺得不喜歡便棄掉。 日前（4月27日），台灣通過《動物保護法》部分條文的修正案，把惡意棄養視為虐待動物，最高可判監禁兩年及罰款新台幣200萬元（約港幣557316元）。盼加重罰則後，可以令寵主放棄寵物前能三思。原來世界各地早就關注到「棄養」寵物的問題，把棄養寵物列入法律當中，部分還會留案底！

台灣過去把在動物身上作出暴力傷害、不當使用藥物等行為，定義為「虐待」。近日（4月27日）台灣立法院院會三讀通過《動物保護法》部分條文修正案，加入「不作為」條款，把惡意棄養、不餵飼導致動作受傷均列入虐待範疇，違者最高可被判囚兩年及罰款新台幣200萬元（約港幣557316元）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

其實大部分地方都有訂定法例，假如寵主遺棄寵物，最高刑罰可監禁兩年！

▾▾▾有個地方遺棄留物要留案底？點撃圖片放大看：各地棄養罰則一覽▾▾▾

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縱觀香港即使法例有例明「如無合理解釋而棄掉其動物」即屬違法，但寵物主人只需填妥動物處理授權書，便能夠把寵物交給漁護署的動物管理中心，甚至要求漁護署上門收取被遺棄的寵物。

漁護署日前發信指中心職員將不會再上門收取被放棄的動物，希望能令寵主改變主意。

▼▼▼▼▼同場加映：毛守救過的流浪動物故事！▼▼▼▼▼

早前毛守接到市民求助，指在金山郊野公園發現一隻流浪唐狗「金山」誤中捕獸器，情況嚴重。毛守接報到場，但毫無發現，之後連續多日不定時上山尋找，最後終於花了49日，才成功救起狗狗。流浪狗誤中捕獸器事件屢見不鮮，背後原來藏著超殘酷真相！

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日前毛守接到屯門龍鼓灘的村民求助，指海邊出現一隻嚇人石化狗，需要毛守到場救狗。唐狗「猜猜」有嚴重皮膚病，需要住院，牠獲治療後，病情終於有改善，毛髮漸現，變回一隻超美狗狗！

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