韓國貓咪眼睛整天瞇成一條線　憂鬱厭世臉被網友封「貓界李榮浩」

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-05-01 08:02

不只是要聽李榮浩的歌，也要get到李榮浩的顏！最近在韓國有隻貓貓爆紅，名字叫「Eoguli」（억울이）看了一下這個下垂的眼睛，憂鬱的神情，等…等一下！這不就是李榮浩本人嗎？更讓不少網友笑噴這根本就是星期一憂鬱的自己，一起來看看這隻貓貓有多麼迷人~

貓咪到底有多像李榮浩？按圖看清👇👇👇

厭世神情、生無可戀模樣引熱議

韓國萌貓Eoguli天生眼睛就瞇成一條線，眼角又下垂與一般貓咪圓滾滾發亮的眼睛有很大的區別，但是這樣特殊的樣貌意外受網友喜愛！看起來就好像永遠沒睡飽的樣子，連爸爸爸跟他玩的時候也一副憂鬱表情，懶洋洋的揮個幾下以示誠意，彷彿在說：本喵已經陪你玩30秒了！適可而止喔！生無可戀的模樣讓爸爸哭笑不得，但又萌度破表！

憂鬱氣場，下垂眼角堪稱貓界李榮浩

不僅如此，眼尖的網友越看Eoguli越覺得眼熟，原來Eoguli下垂眼角，可愛小眼睛撞臉歌王李榮浩，有點迷茫無辜又帶著憂鬱的眼神，舉手投足每個側顏都彷彿看到李榮浩的影子，在飼主將貓咪的憂鬱日常分享到網路上後，網友們都紛紛留言笑說：「喵界李榮浩是你」、「一臉看破喵生的表情」、「這不是李榮浩的照片嗎」，小編於是決定封你為「喵榮浩」！

萌寵太療癒，壓力一掃而空

網友在看了Eoguli都說「天啊，這根本是沒睡飽的自己」、「我每個禮拜一都長這樣」、「喵生好難，人生也是」、「看完影片，好像可以回去面對老闆了」也笑說不知不覺就看完全部影片，心情瞬間舒暢，壓力全都消失的無影無蹤，小編看過很多小動物都撞臉李榮浩，但覺得這隻小貓貓是最像的（笑）~憂鬱的日子就是要狂吸萌萌動物啊！一起跟壞心情說再見~

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