60kg洛威拿慢慢癱瘓媽急哭　放手一試冒險治療法　免後悔耽誤

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-12 16:40

希望每隻毛孩都能健康成長，無病無痛快樂活下去。 最近，台灣人氣網紅狗洛威拿慢慢，在牠的專頁裏分享了一段消息，指慢慢突然癱瘓了。由於事出突然，媽媽也很是擔心錯愕。畢竟慢慢已經9歲了，從小就免疫系統不好，又有心肺問題，因此很是擔心牠的情況。經過差不多1個月的診治，慢慢未有好轉，媽媽只能下出最大決心，冒險也要試試這治療方法，因為決不可耽誤這治療黃金期。

在洛威拿界很是有名的慢慢，最近牠的媽媽在專頁裏發長文表示，慢慢突然癱瘓了的消息，令不少粉絲們感到震驚。慢娘在專頁裏表示，其實早在4月初時，慢慢已有走路搖晃不穩的問題，沒想到兩星期後，牠會完全癱瘓。

慢娘急於替慢慢求醫，在1個月內已嘗試了多種方法，但慢慢仍沒有好轉的跡象。為免耽誤黃金治療期，慢娘下了一個重要決定，希望慢慢會康復。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，洛威拿慢慢發生了什麼事？牠現在的最新情況如何？】

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【點擊圖片放大看慢慢這6年來的成長變化】

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慢娘在5月9日向各粉絲留言：「不管是建議慢娘任何對慢慢有幫助的獸醫院，或是給慢慢加油打氣的訊息留言，甚至有些粉絲們想要幫助慢娘醫療上的費用，這些種種的回應都讓我覺得慢慢實在是太幸福有您們這些好棒的粉絲愛牠。」

不過，這星期慢娘暫時未有更新慢慢的情況，估計是忙着陪同慢慢，在台北獸醫診所裏進行各種的診治。雖然未有慢慢進一步消息，但網民們已紛紛留言，鼓勵慢慢，也要慢娘加油，一切都會有好轉的。

▼▼同場加映：慢慢經常會與鄰居的婆婆一起外出散步，甚至成為婆婆最貼心的枴杖，更被不少網民懷疑，「難道狗狗不是婆婆養的嗎？」▼▼

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▼▼同場加映：慢慢渴望到學校上課等校巴，縱然牠已全副裝備，作好到學校去的準備，但保母車阿姨一句話，卻傷透慢慢的心，令牠幾乎要哭出來了。▼▼

【點擊圖片放大看慢慢等校巴的樣子，看來牠真的很想到學校和小朋友一起玩呢？】

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