洪永城年老牧羊犬Coco病逝　女友梁諾妍許最後約定：我不可以自私

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-13 15:11

日前，洪永城女友梁諾妍Inez，在她的IG上發布了他們一起照顧的牧羊犬Coco死訊。她深情寫下悼念文，並表示Coco在這兩年多以來，已經歷過許多難關，但牠畢竟已年老，最終還是因腎衰竭而撐不下去。Inez感觸表示，多謝Coco所帶來的歡樂，現在牠不用受苦，可在彩虹橋上奔跑。Inez還與Coco給出情深約定，令一眾網民淚崩。

洪永城女友梁諾妍Inez，早前在IG上發文，指與洪永城一起照顧的牧羊犬Coco，牠因腎功能惡化，最終去了彩虹橋。Inez發長文悼念Coco，感謝牠這些日子以來的陪伴，並帶來了許多的歡樂時光。

但Inez也明白Coco一直受病魔折磨，「我知道我不可以那麼自私，我知道你現在不用受苦了，很開心地在彩虹橋上奔跑，吃所有最愛的零食」，更留下與Coco的最後約定，惹哭不少網民。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，洪永城女友梁諾妍Inez在悼念牧羊犬Coco的長文中，留下了什麼約定，令網民看後都眼眶濕了】

+ 35 + 35 + 35

Inez在社交平台上載Coco的黑白照，宣布牠已開的消息，令人很是傷感。雖然洪永城未有在社交平台上表達失去Coco的傷心，但從平日他常常帶狗散步，個多星期時還親自帶Coco去看醫生，而平時Coco最黏洪永城，都可見他真的很愛錫Coco。如今狗狗的離開，他一定是不已。

▼▼同場加映：蘇志威與劉小慧夫婦兩人都是喜歡動物的人，家中養有2狗2貓。去年年底，他們更在社交平台上為高加索犬招親，希望牠有個伴侶。不料，在前兩天（1月16日），新婚不久後的愛犬已畢業到了彩虹橋，令兩人傷心不已。▼▼

【點擊圖片放大看，回顧蘇志威與愛犬的點滴感情故事。他曾被愛犬咬傷，但仍坦護指是自己做錯事】

+ 23 + 23 + 23

點擊連結看全文：蘇志威劉小慧｜高加索犬離世發長文悼念 被咬傷仍坦護：自己有錯

▼▼同場加映：鄭秀文與許志安的愛犬Lucky仔去了彩虹橋，Sammi自然是傷感萬分。她日前（10月7日）在IG裏發布了千字長文，悼念離世狗狗。回顧Lucky仔最後的歲月，Sammi真的是時刻緊貼在Lucky仔身旁，並為牠付出了許多時間與心血。▼▼

【點擊圖片回顧，看看Sammi在Lucky仔最後歲月，是如何細心照顧，每個行為都實證她與狗狗之間早已不可分割】

+ 17 + 17 + 17

點擊連結看全文：【鄭秀文德國牧羊犬離世 Sammi用骨灰瓶封存愛 6個舉動證人狗相愛】