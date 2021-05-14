巴西富翁不忍馬戲團老虎受虐　帶回家當貓養　20張瘋狂互動生活照

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-14 08:05

世界果真是無奇不有，如果有人告訴你，他們把老虎養在家裏當貓咪養，你會有何反應呢？ 在巴西聖保羅的Maringa，富翁Ary Borges曾從馬戲團裏救出了兩隻老虎，然後把牠們養在家中。幾年過後，兩隻老虎更繁殖出後代，變成7隻老虎！Ary之所以救出老虎，背後是有原因的。而現在，Ary更開設了自己的YouTube頻道，分享與老虎一起生活的點滴。

巴西富翁Ary Borges在家中養老虎的故事，其實早在2013年時已被廣傳媒報導。當時，他看到馬戲團裏的老虎，長期被虐待，生活環境又差，於是花錢向馬戲團購買了兩隻受虐的老虎回家。

老虎在Ary的照顧下，生活得很如意，更誕下了小老虎。結果，Ary家便養了7隻老虎。而Ary的家人，也早已習慣當老虎是寵物，就像養小貓般，從不把老虎關起來，反而經常會和牠們互動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟Ary一家與老虎之間，有什麼瘋狂的行為呢？】

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雖然Ary很喜歡老虎，但巴西當局指他非法繁殖老虎又危及公共安全，因此要把老虎帶走。不過，他堅持老虎是「家庭成員」，因此不肯放棄。

事件擾攘多年，最終Ary成功取得政府信任，並建起了一個私家公園，在這裏他可與心愛的老虎與獅子們一起生活，也可教育其他人瀕臨滅絕的動物困境。有興趣了解更多Ary的故事，可瀏覽他的YouTube頻道「Tigers Brazil - Tigres do Brasil」。

▼▼同場加映：俄羅斯一名男子偶然遇到一頭小狗，遂好心把牠帶回家照顧，讓牠和家中的雪橇犬一起生活。豈料，小狗的體型以出乎意料的速度成長，在數個月後已經超越了一眾狗狗，身世似乎另有隱情。▼▼

▾▾▾Akela的體型越來越龐大，點撃圖片看逐漸揭開牠的身世之謎！▾▾▾

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▼▼同場加映：俄羅斯人因被指民風彪悍，素來也有「戰鬥民族」之稱，沒想到原來連他們的寵物也非同凡響。一名俄羅斯女網民經常在網上分享其愛寵的生活點滴，有網民起初以為那是一頭黑色小狗，但逐漸才發覺真相似乎並非如此，這隻「小狗」原來是野獸！▼▼

▾▾▾點撃圖片看到底Umora有何魅力？牠的真正身分又是甚麼？▾▾▾

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