流浪貓天天上門討飯吃　這天進家巡視一圈後　叼5大驚喜報恩

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-15 08:02

被貓貓選中就跑不了囉！台灣台北新店這隻親人的橘貓媽媽日前闖入網友Yi Hua的家，先是在玄關巡視一番後，居然叼了一隻小花貓跑進家門，隨後又陸陸續續叼了5隻小貓，全家強勢入住的畫面讓網友笑翻直呼，「是貓選之人！」

▼橘貓媽媽帶5隻寶寶闖入網友家「強勢入住」（點擊下圖看清👇👇👇）

Yi Hua接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，其實自己本身很喜歡貓，也有養了3隻浪浪（流浪貓）2年多了，今年3月左右就在家裡附近發現這隻橘貓媽媽，當時看見牠的肚子愈來愈大，就大概猜到牠可能要生了，之後牠就消失了一陣子。4月時橘貓媽媽又出現在家門口，還會直接走進大門裡，「因為牠很可愛，就沒有趕牠走，都是牠自己離開後，我才關大門。」

沒想到，因為5月初新店下大雨，橘貓媽媽疑似要幫小貓「搬家」，就在某日早上跑進Yi Hua家裡，「橘貓媽媽直接進來我家玄關到處張望，原以為牠是來蹭飯，結果貓咪沒吃就離開了，我也把門關起來。」過了1個多小時後，橘貓媽媽居然叼著小花貓在家門口徘徊，看見Yi Hua開門後便馬上衝進去，趁著Yi Hua還在「傻眼」時，貓媽媽又馬上叼回一隻小白貓，嚇得Yi Hua趕緊通知家人，「因為橘貓媽媽很瘦小體力不夠，於是等到恢復體力後才去叼第3隻小貓，大約下午三點橘貓媽媽就把所有小貓都叼過來，也都累攤了。」

他笑說，目前計畫先帶橘貓媽媽去檢查，其他小貓也會詢問獸醫是否要順便檢查，等小貓斷奶後，他們會再幫橘貓媽媽做結紮。目前鄰居和社團友人都有意願認養小奶貓，也順利幫貓咪都找到了新家，祝福牠們之後都能開開心心的生活！

Yi Hua在Facebook貓咪社團分享這段溫馨可愛的故事後，貓媽媽撐著瘦小的身體，也要幫孩子找家的模樣讓許多網友十分動容，大家紛紛留言表示，「自己找家版主你好運到了」、「跪求樓主可以收留他們，也謝謝你與家人的包容和不驅趕」、「這母貓很信任你」、「幫貓媽做月子補補」、「謝謝您沒有驅趕他們」、「你們要發大財囉！」。

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