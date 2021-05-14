撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-05-14 15:33

有時意想不到的意外，或許會引起一些有趣的誤會。 台灣有一名網民飼養了一隻相當聰明的拉布拉多犬Eagle，平常家人都會在牠生日的時候為牠點蠟燭慶祝。然而，意外的全台大停電竟引起了一單關於生日的烏龍案，不知道被騙的拉拉還在滿心歡喜地等待牠的蛋糕。

（受訪者提供）

這隻名叫Eagle的拉布拉多犬現在9歲，是一個小男生。媽媽接受《香港01》訪間時表示，Eagle是一隻非常和善的狗狗，卻有很重的偶像包袱，即使養這麼久了，上廁也不讓他們看，要躲在隱蔽的地方去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

2017年8月15日全台大停電，Eagle的家中只好點起蠟燭照明，殊不知這樣的行為，竟被剛過生日的Eagle產生誤會，牠興奮地坐在蠟燭旁邊，等待吃蛋糕的一刻。然而，Eagle苦等半小時也沒有等到蛋糕，反而等到復電，當Eagle得知被騙後，生氣得做出這樣的行為。

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Eagle的爸爸是「拉不(布)拉多俱樂部」的創辦人，他表示Eagle很喜歡跟女生互動，每次有狗狗聚會牠都只找女生，無論合照、抱抱都相當配合，相反如果是男生的話，牠是完全不會理會他們。

▼▼同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。▼▼

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