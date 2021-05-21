半癱雪橇困地獄繁殖場　靠吃屎尿過活　遇到關鍵人物命運大逆轉

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-21 11:44

請以領養代替購買，越是購買毛孩，只會助長繁殖場的肆虐。 在巴西，有隻需要使用輛椅才能自由走動的雪橇犬，牠的名字叫Maya。雖然牠有殘疾，卻活得很快樂。相比起5年前，牠還在繁殖場裏的日子，完全是有天淵之別！當時Maya被視為生產工具，到牠不育甚至下半身癱瘓時，繁殖場主人便將牠棄之不顧，牠只能靠吃自己屎尿活下來！

Maya：我不能自由走動，但我有好媽媽。

這個令人心酸落淚的故事，要由巴西Goiânia的一個狗狗繁殖場開始說起。2016年時，巴西女子Silvia Rayssa從動保組織義工裏得知，一隻在繁殖場裏的雪橇犬將會被毒殺！

這隻叫Maya的雪橇犬，因長期被困着並不斷迫牠繁殖生產，令牠身體相當虛弱。當Maya已不育且下半身癱瘓時，繁殖場主人認為牠已再沒利用價值，打算用毒老鼠藥將牠毒殺！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，雪橇犬Maya的命運是如何逆轉，避過遭毒殺的命運▼▼

+ 45 + 45 + 45

「許多人都說是我拯救了Maya，但我總認為這不是全部。我更認為，是牠拯救了我，是牠改變了我的生活，牠改曉了我如何去克服生活中的種種困難，牠讓我明白到生命中應該是充滿了愛，這世上沒有愛無法治癒的傷口！」每當Silvia看着Maya開心地奔跑時，總會回想起當初救牠的情況。

▼▼同場加映：早前，美國便發生了一個非常暖心的「救救狗朋友」故事。有位非常有愛心的義工，他時常會幫街頭的流浪貓狗尋家，有次他想帶一隻戒心非常強的狗狗回到收容所，經過多次誘捕都未能成功融化牠，最終只能帶走牠的街友，結果翌日事情卻180度逆轉。▼▼

+ 8 + 8 + 8

點擊連結看全文：【流浪狗明明可以有溫暖家 不肯被誘捕 出現這幕義工才知牠夠義氣】

▼▼同場加映：在美國，有動保組織收到通知，一隻黑色流浪狗一直在即將被拆除的危樓下徘徊，路人想帶牠走但卻不成功。當動保組織到場後，發現這黑狗行為奇怪，一直想鑽到破爛的房子底下，於是義工便趴下，並發現破洞裏有不尋常的東西。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟這黑色流浪狗在擔心些什麼？】

+ 5 + 5 + 5

點擊連結看全文：流浪狗｜黑狗媽頻鑽破爛舊屋地洞引人注意 義工探頭發現感人原因