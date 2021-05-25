唐貓｜妹妹上網課睡房突傳怪異啪啪聲　姐一開門驚見人貓親密行為

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-25 15:24

如果看見人貓親密行為的畫面，做主人的會有什麼反應？ 台灣有貓主在社交平台表示，因當地受新冠肺炎疫情影響，妹妹近日都要在家中上網課。這天妹妹上網課期間，姐姐突然聽到睡房傳出怪異啪啪聲，她隨即開門查看，竟然驚見人貓親密行為，令她完全傻眼！

主人家中兩隻唐貓已高達16歲，但仍然擁有一張童顏臉。（Facebook＠肥肚肚啊肥）

貓主接受《香港01》訪問時表示，家中有兩隻16歲的唐貓，其中「可樂」性格溫和，主人與牠親親時，牠會哀怨地喵喵叫，但都不會反抗：「牠當初是我們撿來的貓咪，生下來的小孩，一出生就在家裏了。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近台灣疫情嚴重，貓主的妹妹要在家中上網課，這天姐姐剛巧在找可樂時，突然聽到睡房傳來奇怪的「啪啪聲」，她一開門居然看到人貓親密行為的情景，秒速嚇呆，更指「還好妹妹上課沒有開咪高峰，不然老師跟同學就會聽到啪啪聲」！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟姐姐看到什麼人貓親密行為的畫面？▾▾▾

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網民看到影片後紛紛指，「爽到那隻貓⋯⋯妹妹辛苦了」、「男生的話老師一定以為在做不可描述之事」、「迷之啪啪啪聲，那個爽臉是怎樣」、「貓咪舒服到眼睛都瞇起來了，好享受」、「羨慕可以邊上課邊擼貓」、「上課兼按摩師」、「看來可樂比較喜歡上英文課」、「太好笑了，這位書僮很舒服」。

同場加映：其他動物的爆笑故事！

台灣有狗主表示，日前深夜時分，她突然聽到房間傳來陣陣怪異的「搖床聲」，她大感奇怪，隨即入房查看，竟然發現「人狗大戰」，秒速嚇呆。

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽看到什麼「人狗激戰」的畫面？

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台灣有貓主分享早前有日他做完運動回家後，全身累癱，直接在床上睡著。睡到半醒時，他突然感到下半身有一股重量感，而且暖暖的，以為發了個春夢。主人張開眼赫然發現，唐貓「虎妹」睡在自己的胯下，並緊抱他的JJ，令他完全不敢移動，最後結局更令網民笑瘋！

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有時狗狗的搗蛋行為是主人想像不到的，若不及時制上，受傷的只會是自己。日本有狗主在社交平台表示，早前他在沙發休息時，家中黑柴「アルマ」不停聞嗅他的褲檔，他不以為意，繼續睡覺，誰知下秒他就超後悔......

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日本柴犬聞到爸褲檔有濃烈肉香 以為有香腸吃 爸沒阻止下秒後悔

台灣有狗主表示，日前看到家中惡霸犬「Ella」一臉陶醉地啃咬一個棒狀玩具，之後狗狗更咬著玩具來迎接她和女兒。媽媽指玩具造型奇奇怪怪，女兒看到後連拿都不敢拿，原來這個玩具的真正用途令人意想不到！網民看到後，不禁笑指，怎麼越看越痛？

▾▾▾點擊圖片放大看，這個狼牙棒狀玩具的真實用法！▾▾▾

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這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】