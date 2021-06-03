撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-03 13:29

愛寵離世，除了主人會傷心，寵物都一樣會。 台灣有狗主在社交平台表示，早前貴婦狗「寶寶」因心臟病突然去世，一家人無法接受，悲慟不已。在寶寶頭七當晚，姐姐在門口地墊旁灑上太白粉，希望狗狗回魂時，會留下小腳印。隔天她看不到腳印，但卻發現寶寶留下了一份禮物，讓她相信狗狗真的回來過。

寶寶眼睛又圓又大，非常可愛。（受訪者提供）

狗主Eva Han接受《香港01》訪問時表示，寶寶個性聰明，又愛撒嬌。牠是Eva前男友的姊姊養的狗，後來對方棄養，愛狗的Eva就接手照顧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「我媽媽很快被寶寶融化了，牠成為我媽媽此生抱的第一隻狗狗，當下就決定不要再讓牠漂泊，要待在我家。」Eva每年都會帶寶寶做身體檢查，去年醫生發現狗狗的心臟肥大有惡化的趨勢，要開始藥物治療。但寶寶的病情一直沒有好轉，直至本年3月，寶寶在家人的懷抱中，嚥下最後一口氣離開。

寶寶頭七當晚，Eva在門口的地墊旁灑上太白粉，若果狗狗回魂時，可以留下小腳印，讓她知道，「之後我還蹲在地墊旁看了很久，想記住地墊的任何痕跡。」隔天起床，地墊上沒有腳印，惟她發現寶寶原來偷偷地留下一份禮物，回來與她道別。

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟寶寶頭七回魂時，留下什麼禮物給姐姐？▾▾▾

+ 30 + 30 + 30

「寶寶回家令我很感動，很開心牠沒有迷路，因為寶寶火化當天，我一直叫著牠的名字，擔心牠不能跟上。」Eva很感謝寶寶為全家人帶來滿滿的幸福和快樂，指寶寶是她看過最完美、毫無缺點的狗狗。

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：「希望牠投胎來當我們的孩子，若是牠來投胎，務必在手上做個記號，讓我們知道是牠來投胎了！」台灣狗主Tomoko Oda在年多前，與心愛的12歲老拉拉屁熊送別，當時便留下這深情話語。沒想到，年多後女兒出生了，在她身上，便處處看到拉拉的影子。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟為何媽媽會覺得，女兒與屁熊之間有着不可分割的關係】

+ 11 + 11 + 11

點擊連結看全文：與拉布拉多感動約定 來世當親人 媽見女兒熟眼胎記哭到失聲

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中七歲松鼠狗「拉拉」一直身體健康，早前突然確診心臟病，其後更發現子宮蓄膿，要即刻開刀。誰料拉拉在手術麻醉時，突然失去呼吸，搶救無效離世。媽媽無法接受，終日以淚洗面，在拉拉離世後三天，媽媽竟然在家中聞到拉拉的尿味.....▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，拉拉做天使三天後，如何回家道別？▾▾▾

+ 38 + 38 + 38

點擊連結看全文：松鼠狗做子宮蓄膿手術麻醉時離世 做天使三天後牠竟回家上廁所？