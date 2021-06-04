新品種狗狗｜爹利犬擁有唐狗身？　異變狗曝光嚇壞網民

當你看到有這麼一隻狗狗，竟然是爹利犬頭卻有唐犬身時，你是否會很驚訝呢？
在台東狗主媽媽張小姐，最近便在社交平台上，分享了一張令人感到有點怪異的狗狗相。只見在牆角，有隻爹利犬頭卻配上唐狗身的狗狗躺着。媽媽更打趣留言表示：「哇哇哇！這是什麼新品種？要怎麼處理？急，線上等。」
突然看到這畫面，你被嚇怕了嗎？（受訪者提供）
這張令人有一秒鐘被嚇到的相片，由台灣狗主陳小姐所分享出來。她指當時正要到屋子後方拿東西，便發現在石油氣罐旁，出現了一隻奇怪狗狗。這狗上半身是爹利犬，但下半身又明顯是隻唐狗，這令她感到驚訝，趕緊拿出手機拍照。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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對於這新品種的狗狗，不少網民都認為有趣極了，更有人表示花了10秒鐘看着，才突然間知道其中奧秘，「2021限定品種」、「把氣油罐搬開，會更驚喜」、「一次過滿足你兩個願望」、「讓人想起了日本卡通龍珠裏的融合」、「這品種厲害了，等一下會1分為2，變成2隻毛寶」、「哈哈哈，可以丟寶貝球一起收服嗎？」
▼▼同場加映：本地有狗主在社交平台表示，一年半前收養流浪唐狗「蝦米」，當初牠一個半月大，體形細小，只有30cm高。牠九個月大時，鄰居告知主人蝦米應該已經發育完成，誰知狗狗現在一歲半，已經80cm高，但每天依然暴風式成長，令媽媽不禁指蝦米是「世紀大騙案」！▼▼
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▼▼同場加映：台灣有狗主養了一隻兩個月大的柴犬「阿春」，剛剛出世時，牠全身都是黑色的毛髮，曾被路人嘲牠醜樣似小熊，令媽媽非常無奈。最近阿春開始換毛，慢慢露出柴犬應有的可愛樣子，令眾人驚呼「原來牠真的是柴犬啊」！▼▼
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