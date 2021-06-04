新品種狗狗｜爹利犬擁有唐狗身？　異變狗曝光嚇壞網民

當你看到有這麼一隻狗狗，竟然是爹利犬頭卻有唐犬身時，你是否會很驚訝呢？

在台東狗主媽媽張小姐，最近便在社交平台上，分享了一張令人感到有點怪異的狗狗相。只見在牆角，有隻爹利犬頭卻配上唐狗身的狗狗躺着。媽媽更打趣留言表示：「哇哇哇！這是什麼新品種？要怎麼處理？急，線上等。」