唐狗患腸病毒瀕死　獸醫勸媽還收容所　8個月後變美女旁人跌眼鏡

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-04 08:10

台灣有狗主日前在社交平台分享，8個月前在收容所領養一隻唐狗「Christmas」，回家當天牠上肚下瀉，確診腸病毒，情況嚴重，醫生建議媽媽將Christmas送回收容所，但她堅拒。最終狗狗成功抵抗病魔，現時已經成為一隻超美狗狗，令人全跌眼鏡！

Christmas上肚下瀉，不停在鬼門關徘徊。（Instagram@zakusochki_）

哈尼接受《香港01》訪問時表示，8個月前在收容所領養Christmas，對牠一見鍾情：「第一天見牠時，我還在考慮要不要養狗，到第二天我決定要領養牠，但Christmas剛好去了領養日，卻沒有被人領養。」哈尼最後成功接狗狗回家，並深信是緣分令她們在彼此的生命中遇上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可是，Christmas到家後隨即上肚下瀉，醫生開了止瀉藥，但牠狀況隔天仍沒有改善，檢查後確認患了腸病毒，死亡率達70%。當時狗狗情況並不樂觀，醫生得知Christmas是剛到家的第一天，建議她將Christmas送回收容所。

「我養了Christmas就得負責，所以我沒有想送牠回去的打算。」每次哈尼探望牠時，都害怕狗狗會這樣離開。Christmas在鬼門關徘徊五天後，指數終於回升，可以回家！牠現在的漂亮樣子，與當初住院時奄奄一息完全不同，令旁人大跌眼鏡！

▾▾▾點擊圖片放大看，Christmas現時的超可愛樣子！▾▾▾

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網民看到Christmas的詐騙照片後，紛紛表示「這比例，我懷疑你開了修圖」、「甘心被騙！太可愛了」、「這是驚喜包」、「根本是狗界的林志玲，美得不要不要的」、「修長的腿，美呆了」、「哇，這真是騙很大，不過牠好美啊」、「是九頭身長腿美少女」、「好漂亮哦！帶出門，最閃的那顆星」。

▼▼同場加映：台灣有狗主7年前在收容所領養一隻唐狗「布丁」，那時牠全身屎尿，患有嚴重皮膚病。剛巧收容所正舉辦領養送成犬頸圈活動，媽媽詢問義工詳情，卻被對方冷嘲布丁養不大。媽媽聽到後很心酸，但卻沒有反駁。之後她一直默默悉心照顧布丁，7年後牠已經成為一隻超帥氣狗狗，令人全跌眼鏡！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，布丁現時的超帥氣樣子！▾▾▾

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點擊連結看全文：唐狗｜領養送成犬頸圈 義工卻嘲汪養不大 7年後旁人全跌破眼鏡

▼▼同場加映：俄羅斯一名男子偶然遇到一頭小狗，遂好心把牠帶回家照顧，讓牠和家中的雪橇犬一起生活。豈料，小狗的體型以出乎意料的速度成長，在數個月後已經超越了一眾狗狗，身世似乎另有隱情。▼▼

▾▾▾Akela的體型越來越龐大，點撃圖片看逐漸揭開牠的身世之謎！▾▾▾

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點擊連結看全文：俄羅斯│雪橇犬路邊撿流浪狗 爸收養4個月後 牠驚變戰鬥民族巨獸

▼▼同場加映：作為貓奴的你，相信早已臣服在主子的一顰一笑，牠的舉手投足都令你着迷。在沙漠有種貓咪，天生一副萌樣，極小又可愛，但牠的主要食物，卻是毒蛇、蜥蜴，而且狩獵時極為兇猛，絕對是極大的「反差」，這樣的沙漠貓，你也喜歡嗎？▼▼

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點擊連結看全文：【日本】罕見沙漠貓反差超強 最愛吃的東西竟然是巨獸