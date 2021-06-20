伯恩山犬｜媽收養伯恩山犬感動到哭　兩年後棉花糖變130磅巨獸

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-20 08:05

隨着數碼科技的進步，愈來愈多人用拍片方式來記錄生活，同時將快樂分享給網民。就像這段在母親節時分享的影片，便將歡樂帶給了許多人。 這段在網上被瘋傳的影片，是一段充滿了愛與歡樂的生活日常記錄。生活在美國明尼蘇達州的Lynn，在2019年的母親節時，收到一份令她十分喜歡的禮物。原來，兒子為她送上了一隻很想養很久的伯恩山犬！

前年的母親節，Lynn收到了她夢寐以求的狗狗。（ig@lynnyounglove）

這段暖心的影片，來自美國明尼蘇達州。兩年前（2019年），16歲的兒子Ulrich Nielsen，在母親節時為媽媽Lynn準備了一個驚喜。當時兒子預先和媽媽說要替她慶祝母親節，叫她待在床上。當時Lynn以為兒子替她準備了早餐，所以沒有起床。

不久後，兒子便抱來一隻幾個月大的伯恩山犬Loki。原來，兒子知道媽媽Lynn對怕恩山犬情有獨鍾，於是與爸爸配合，作出了這個在母親節送媽媽伯恩山犬的窩心行為。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，原來故事還未完結，兩年後影片有後續故事

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Lynn很樂意與兒子配合，翻拍兩年前與伯恩山犬Loki相遇的一幕。她表示從沒想過這類的社交平台，可以將歡樂帶給這麼多人。尤其是2019年那段短片，已有過百萬人瀏覽過。

Lynn指要背台詞不容易，但她會努力成為一名好演員的！因為，她真的希望，能再次透過網絡影片，將歡樂送上。大家又有被這段影片感動嗎？

▼▼同場加映：這張令人眼前一亮的相片，令不少狗奴讚嘆！只見強壯男子的背影，手裏抱着一隻巨大的長毛狗。原來，狗主Avery Chang要帶長毛阿富汗獵犬太子去散步，不過擔心會弄髒長毛，所以過路時抱起牠，待到了空曠的地方時才放牠去廁所。網民看到這畫面後，紛紛表示：「首先要有一個巨型爸爸，才能養一個巨型犬！」

▼▼點擊圖片放大看，究竟爸爸為何下雨天，仍堅持要帶狗

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點擊連結看全文：阿富汗獵犬｜壯爸抱長毛狗 冒雨散步有重要苦衷 網民一見心心眼

▼▼同場加映：小女孩Hazel在剛出生時，原本有一隻雪橇犬Lzzy陪伴左右，並把她視為心愛的家人。可惜Lzzy在Hazel出生後沒多久，就離開人世。Hazel失去這位家人後，顯得非常失落，所以爸媽重新領養了一隻雪橇犬Rio，希望Rio跟Hazel可以一同長大。▼▼

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