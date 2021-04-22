伯恩山犬｜媽買訓犬書學教4隻巨獸　回家驚見爛書但仍未算最嚴重

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-22 11:40

有時狗狗的搗蛋程度，是主人始料不及的。 台灣有狗主在社交平台表示，日前她買了一本「狗狗行為訓練師」的書回家，想著是時候要好好教導家中4隻頑皮的伯恩山犬。誰知新書到家不久，便被狗狗們搶先試看，將知識全都「吸收進肚」，令媽媽不禁崩潰指，「我都還沒看」！但原來狗狗咬爛書，仍未算最拆家的行為......

四寶性格各有不同，最愛搗蛋。（Facebook@伯恩山聯萌 - Bernese Lovers）

媽媽Lai小姐接受《香港01》訪問時表示，4隻伯恩山犬分別叫「Alpha」、「Beta」、「浩克」和「Gama」，媽媽常稱呼牠們為「四寶」：「最大那兩隻接近兩歲，另外兩隻則快要一歲，是緣分令我們遇上。」四寶長得既威風、又帥氣，雖然牠們身形龐大，但非常愛撒嬌！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

四寶平時很喜歡拆家，日前媽媽特意買了一本解讀狗狗行為的書本回家，一心想增加自己養狗的知識，好好教導愛犬。誰料她這天回家，竟然看到四寶已經搶先試讀，將書本知識全都吸收到肚子。媽媽完全傻眼，高呼「我都還沒看」！

但其實四寶咬爛書的行為還未算最嚴重，「好戲在後頭」！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟四寶如何搶先試看書本？▾▾▾

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【點擊圖片放大看，早前四寶在媽媽意外摔倒時，做了一個行為，令她覺得超丟臉！】

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網民看到照片後紛紛笑指，「這是飽讀『撕』書的概念！」、「口服的效果比較好，很快見效的」、「從照片可以看出，主謀和共犯是誰」、「還沒開始訓練就註定失敗了」、「狗狗表示：我們研究得很徹底了，有需要我們再調教你」、「牠們讀這麼認真，應該多少有點領悟吧」、「眼神表示已讀」、「你應該買本食譜回來的哈哈」、「牠們現在是訓練師，準備要來訓練人類了」、「汪：奴才還太年輕了，該給她上一課了！」。

同場加映：其他狗狗的拆家事件！

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

▾▾▾點擊圖片放大看，都柏文犬波妮一系列的拆家事件！▾▾▾

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點擊連結看全文：與都柏文犬深情告白：你永遠回饋更多愛 姐下秒公開災情網民笑瘋

【同場加映：台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。】

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

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