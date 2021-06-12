狗狗冷知識｜並非所有狗都懂得游泳？2大重點下水點必須留意

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-06-12 08:02

夏天到了，各地氣溫居高不下。很多主人會帶狗狗去游泳，雖然泳池比海邊安全，但也有不少需要注意的地方。這裡有一些狗狗在泳池游泳的建議，讓狗狗玩得開心又能保證安全。

有些犬種比其他犬種對游泳更感興趣，比如水獵犬。

但有些短鼻犬種，比如法鬥、英鬥等，因身體結構而不善水性。之前中國泉州市一名主人帶著法鬥到寵物店裡玩水，狗狗不諳水性但卻直接被工作人員扔進水裡，沒有任何防護。進入到泳池之後，狗狗就開始撲騰，濺起了不少水花，很快溺水身亡。

我相信主人都不希望看到意外發生，所以第一次下水時一定要做好引導！

▼如何正確引導狗狗第一次游泳？ （點擊下圖看清👇👇👇）

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這是蛋撻第一次到這個泳池，雖然牠現在用狗仔式在爬，但其實牠沒放鬆。我們訓犬師在這過程當中會引導它，不能讓牠停留在原地進行掙扎，我們一定要帶領牠有個方向，指引牠前進。

蛋撻第一次到這個泳池，雖然牠現在用狗仔式在爬，但其實牠沒放鬆。（巨小萌授權使用）

雖然牠現在是浮起來在划了，但牠還沒有放鬆地划，你看牠的水花是很大的，就代表著其實牠現在不像你們說的：「牠好幸福」，實際上可能牠現在內心想的是：「我好害怕」。但是慢慢地，我們會引導到牠不怕為止，那這個過程是需要引導的，所以不能說把狗狗丟進水就結束了。

如果狗狗游泳的時候，長時間出現很吃力的情況，那麼建議主人先讓牠休息一下，觀察一下情況是否還適合繼續游泳，也讓牠自己冷靜一下做一個「個人總結」，下一次應該也會有更好的效果。

如果在游泳過程中，看到狗狗幾次後游得更加平靜，水花會變小，那就意味牠學會了放鬆地去游泳。每次狗狗游泳之後，記得表揚牠~

第一次游泳狗狗需要救生衣嗎？

如果狗狗很害怕，第一次下水最好先給牠穿一件救生衣。救生衣會讓狗有更多的安全感，第一次有了愉快體驗後，牠可能就不會太抗拒下水。

就算是游泳很好的狗狗，也可以穿救生衣，畢竟狗狗長時間游泳會很累，一不小心就可能出現意外。給狗狗穿救生衣，主人也可以放心一點。

游完之後，記得幫狗狗沖洗乾淨。擦乾狗狗時，要特別注意擦乾耳朵，特別是垂耳的金毛和拉布拉多，免得積水導致耳朵感染。

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