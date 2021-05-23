狗狗冷知識｜狗狗喜歡被摸肚子3大原因　這情況下隨時被咬不要摸

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如果一隻狗狗對你足夠信任，牠會把肚子露出來。不止是因為信任你，其實還想要你摸摸肚子。有些狗狗甚至沒事就翻出肚子，要主人不停摸摸停下來還要生氣呢？牠們為何會沉迷於摸肚子，難道是自己撓不到嗎？

▼為什麼狗狗喜歡被摸肚子？（點擊下圖看清👇👇👇）

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但主人要注意，翻開肚子不一定是要摸摸，也可能是順從的行為

狗媽媽本能的教導，很多是我們學不來的。小時候，在狗狗做錯事時，或者牠太過魯莽使得狗媽媽不舒服時，狗媽媽會將牠們四腳朝天壓到，把牠們壓在地上一動不動，以此作為懲罰。而狗狗也學會用這個姿勢，跟狗媽媽認錯表示順從，希望狗媽媽不要生氣。

一些比較膽小的狗狗，要是在路上遇到兇狠的狗狗，躲也躲不過時，牠會主動躺下來翻出肚子，跟對方示弱：你看，我一點攻擊力都沒有，你不要傷害我！如果狗狗是順從的表現，整體非常緊張身體緊繃，主人還過去摸牠的肚子，很可能被咬。

而以前盛行的阿爾法狗訓犬方式，也讓很多主人知道，狗狗的肚子不是想摸就能摸。阿爾法狗就是讓主人通過攻擊或懲罰，在狗狗心裡內建立起自己的地位，以此讓狗狗更加尊重自己。裡面的一個方法，強制翻身（alpha roll）需要強行將狗翻個四腳朝天，然後壓住一會兒，就讓很多主人被自家狗狗咬了不少次。現在大家漸漸明白了一味懲罰和壓制，並不能完全教好一隻狗狗，所以正向訓練開始盛行。

如果狗狗翻出肚子，嘴巴和尾巴都放鬆，眼睛眯成笑眼，那主人就不要客氣，狠狠擼牠。

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【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】

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