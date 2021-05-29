狗狗冷知識｜狗狗搖尾巴不一定代表開心　3種情況下要特別留心

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-05-29 08:02

狗為什麼搖尾巴？不管是普通狗主還是專家，都說只要狗搖尾巴就表示友好，但真的是這樣嗎？

▼狗為什麼搖尾巴？（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

當狗搖著尾巴時，牠的心理狀態究竟如何？想留下來，又想離開。

想離開的原因很簡單，因為害怕。但想留下就比較複雜了，可能是因為視線，表示友善，有敵意，或基於其他理由而想留下，原因可能不止一個。

所以搖尾巴無法貼上單一的標籤，必須配合當時情境才能做解讀。

下列幾個例子能讓我們更理解這個問題：

幼犬在年紀很小時並不會搖尾巴。記錄中最早觀察到搖尾巴的是17天大的幼犬，但其實很罕見。30天大時，約有50%的幼犬會搖尾巴，而且這個動作在49天大時完全成熟（這些都是平均數字，依品種不同而有差異）。

幼犬第一次搖尾巴出現在喝奶的時候。當幼犬吮吸著母親的奶水時，牠們的尾巴會開始猛烈搖擺，很容易被解讀為吃飽喝足的「喜悅」。但兩周大的小奶狗，為什麼不會搖尾巴？兩周大時，尾巴也早已發育成熟了。

究竟是什麼，讓狗狗的尾巴開始搖擺？答案是幼犬之間的衝突。兩周大時，幼犬都很脆弱，牠們依偎在一起相互取暖，競爭情況尚未出現。

然而到了6周或7周大時，狗狗體型變大，喝奶的時候麻煩就來了。母狗還是那一隻，並不會因為小狗長大，乳頭的間隔就隨著改變。小奶狗們想喝奶，但必須跟兄弟姐妹緊緊貼在一起，處在饑餓和恐懼的衝突狀態中。擠過春運都知道，這種滋味不好受。狗一生中首次搖尾巴，正是因為這樣的衝突而起。

相關文章：狗狗冷知識｜幫狗狗擦腳牠一直反抗？ 狗狗腳爪三大隱藏秘密👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

出現搖尾巴動作的第二種情況是幼犬向成犬乞討食物。當幼犬靠向成犬嘴邊找食物時，牠們再次被迫彼此靠近。之後在成犬階段，當牠們在分離後重逢並彼此打招呼時，會在重逢信號中加入搖尾巴。此時友誼和不安碰撞，產生情緒上的矛盾。

搖尾巴動作的特性有各種變化。在比較溫順的狗身上，搖擺動作隨意鬆散。具有攻擊性的狗，搖動擺幅較小，仿佛時刻緊繃神經等待時機進攻。

跟我們平時和上司乾杯一樣，下屬的杯子最好不要比上司高，隨從狗搖尾巴的尾巴高度也會相對較低。如果你留心觀察狗或狼的社交，就會觀察到上述現象。

為什麼搖尾巴常常會被誤解，而且只貼上「友好」的標籤？我們對狗與狗之間的問候比較陌生。如果養了好幾隻狗，牠們通常無時無刻不在一起，但是主人不會跟狗像雙面膠一樣，因此每次牠們都是友好地向主人打招呼。

在牠們眼中，主人是其「群體」中佔支配地位的成員。在這種情況下，狗的主要情緒是再次看到領導者的友好與興奮，但卻帶著些微不安，其不安已足以誘發搖尾巴的矛盾反應。

可能很難接受，狗其實對我們又愛又怕。但如果你是格列佛，抬頭仰望下大人國的巨人，難道不會心生恐懼？但我們又愛著狗狗，因此狗對我們的情緒五味雜陳，其實一點都不令人驚訝。

最後，人們認為搖尾巴也傳送了氣味信號。狗的肛門腺會散發出個體氣味，不同程度地搖尾巴會以不同的頻率，擠壓這些腺體，產生不同數量的分泌物。但我們的鼻子不夠靈敏，無法察覺這些氣息。狗與狗的社交，也是通過聞屁股來進行的，也使得搖尾巴成為狗狗社交的重要動作。

你家狗狗，在什麼時候搖尾巴最厲害呢？應該是看到吃的時候吧！

相關文章：狗狗冷知識｜無尾巴易被欺負、跳躍時失平衡？揭秘狗尾巴3大功用👇👇👇

+ 22 + 22 + 22

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】