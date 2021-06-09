撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-06-09 12:36

《東張西望》主持人李旻芳15年前飼養了兩隻金毛尋回犬，分別是「BB」和「Mui Mui」，可惜牠們的年紀漸長，身體開始出現不同的毛病。Mui Mui在2月底離世後，BB的身體明顯轉差，她起初以為BB只是爛牙，所以失去胃口，沒想到牠只剩下兩個月壽命⋯⋯

李旻芳在15年前開始飼養金毛尋回犬「BB」和「Mui Mui」，由於牠們年事已高不良於行，無力上落樓梯，所以每次外出她或丈夫黃耀英都會用背帶，背著接近60磅的狗狗上落。為了記錄下牠們生活的點滴，她還在Instagram上展開「金毛公公婆婆日記」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

今年2月底，Mui Mui因病離世後，隨後BB的胃口急劇轉差，她在IG指出：「要經常氹先肯食嘢，有時仲要逐粒狗糧用手餵。」後來，她帶BB去看獸醫，檢查後發現牠有爛牙，原以為只要把爛牙拔掉，BB就能回復精神，沒想到牠只剩下兩個月壽命。

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她稍早前接受傳媒訪問，表示BB只剩下兩個月壽命。雖然3月底時，獸醫已經透過手術把大部分腫瘤割掉，但腫瘤擴散得非常快，至今年5月，BB的口腔再度長出巨型的腫瘤。

早前，李旻芳跟黃耀英還斥資近700購買西貢新屋，還請設計師在全屋鋪設軟墊，希望BB可以在更舒適的環境養病。

同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。

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同場加映：「大美人」關之琳的3,000呎豪宅內部超奢華的裝修！她的衣帽間也放滿了名牌手袋、名牌高跟鞋，總值高達過數百萬！她平日也會在社交平台上大方分享豪宅裏的奢華生活，早前她還分享了一張屋內自製雪景的照片，不過真相卻令網民笑爆！

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【點撃看全文：關之琳半山3000呎豪宅內部曝光 屋內自製雪景竟跟兩隻柴犬有關？】

同場加映：汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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【點撃看全文：汪明荃3層西貢豪宅 海景景觀超開揚 唐狗被領養後過超豪生活】

同場加映：張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

▾▾▾點撃圖片放大：帶你參觀張敬軒復古風大宅▾▾▾