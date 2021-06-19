暖男整天抱「斑點狗」拍照放閃　網民越看越不對勁：這野獸養不得

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-19 08:15

狗狗都喜歡討摸，就算這狗看起來有點大隻！ 早前，美國男子Max Strong在他的社交平台上，分享了與一隻大狗狗的互動，並引來不少人關注。當網民看到能與這麼大的狗狗互動，表示很是羨慕時。但突然有人發現，這應該不是什麼大狗，而是一隻不能養在家裏的野生動物！

生活在美國佛羅里達州的Max Strong，他是一個極喜歡與動物相處的人。由於他從事動物飼養員的工作，因此常常會與野生動物有親蜜接觸。這次，他便分享了在工作時與毛孩的互動影片，並引來不少人關注。

正當大家都羨慕可與這麼大的狗狗互動，一定是很幸福時。有眼利的網民突然發現，這大狗狗真實身份並不簡單！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟這大狗狗的真實身份是什麼呢？

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Max在他的IG與FB裏一再強調，許多長相兇猛的毛孩，是因為人類的入侵、捕殺，才令牠們有瀕臨絕種的危機。但他相信，人類是可以和所有毛孩和平共處的。只要你用心對待牠們，牠們也會有相應的回饋。

「在與這些大毛孩相處過程中，我得到了許多難能可貴的機會。我會永遠感謝毛孩們為我提供的一切，與牠們相處是充滿了愛！讓我們一起努力，讓這個世界變得更美好，讓所有不可思議的毛孩們都可得到祝福！」

▾▾同場加映：俄羅斯有位男子收養了一隻名叫「Woody」的寵物，他時常會為Woody戴上狗繩，然後一起外出散步。網民看到牠散步的照片，一度誤以為Woody是隻狗狗，不過只要仔細看就會覺得越來越不對勁！牠是真實身分原來是某種野獸！▾▾

▾▾點撃圖片放大：揭開「小狗」Woody的真實身分▾▾

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以下5隻當初撿回來以為是小狗，認真細看後才知是猛獸，你能猜到牠們的真實身份嗎？

俄羅斯｜以為養了隻小狗 越看越不對勁 野獸身分曝光嚇壞網民

俄羅斯人因被指民風彪悍，素來也有「戰鬥民族」之稱，沒想到原來連他們的寵物也非同凡響。一名俄羅斯女網民經常在網上分享其愛寵的生活點滴，有網民起初以為那是一頭黑色小狗，但逐漸才發覺真相似乎並非如此，這隻「小狗」原來是野獸！

▾▾▾點撃圖片看到底Umora有何魅力？牠的真正身分又是甚麼？▾▾▾

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俄羅斯│雪橇犬路邊撿流浪狗 爸收養4個月後 牠驚變戰鬥民族巨獸

俄羅斯一名男子偶然遇到一頭小狗，遂好心把牠帶回家照顧，讓牠和家中的雪橇犬一起生活。豈料，小狗的體型以出乎意料的速度成長，在數個月後已經超越了一眾狗狗，身世似乎另有隱情。

▾▾▾Akela的體型越來越龐大，點撃圖片看逐漸揭開牠的身世之謎！▾▾▾

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寵物店親人小狗長成120磅巨獸 獸醫分析基因揭開牠驚人身世

外國有飼主在寵物店購買了一隻小狗，並為牠取名為Yuki。該飼主帶了牠回家後，發現牠的體型逐漸大得超乎想像，於是在牠8個月大就狠心地遺棄了牠。幸好，Yuki輾轉被一家專門收容狼的機構救起，免卻一死。經獸醫檢查後，發現了牠驚人身分！

▾▾▾點撃圖片放大看Yuki的真實體型，及了解牠的悲慘身世▾▾▾

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【養狼】不忍心小狼失雙親 戰鬥民族收養3年後變成另一模樣

俄羅斯這個戰鬥民族的人，總喜歡養一些令人驚訝的寵物。Ivan父女，便收養了一隻孤兒狼B。經過多年來的照顧，如今狼B已成長，變成一隻很親近人，很愛撒嬌討抱的猛獸。

▾▾▾點擊圖片放大，看這隻孤兒狼B的成長歷程▾▾▾

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流浪狗到農場求包養 暗藏野獸血統險被安樂死 農夫出手逆轉厄運

農夫Nikolay Vasilievich Terletsky一直在白俄羅斯的Borisovsky地區經營農場及魚塘，生活簡單而平凡，直至他遇上那頭「小棕狗」。早前某天，Terletsky聽到農場某個角落傳來窸窸窣窣的聲音，於是便沿著聲音查看，最後竟發現了一頭孤獨且瘦弱的「小棕狗」。

▾▾▾點撃圖片揭曉「小棕狗」的真實野獸身分！為何牠會險被安樂死？▾▾▾

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▼▼同場加映：狼給大多數人難以親近的印象。而美國華盛頓野生動物保護區「Predators of the Heart」裏飼養的狼，便顛覆了一般人對狼的印象，牠們的性格竟然溫馴得像大狗狗，不單會跟人撒嬌，還任人撫摸！▼▼

▾▾▾美國「狼之島」住了兩隻超可愛的狼！性格彷如大狗狗！點撃看萌照▾▾▾

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