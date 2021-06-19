洛威拿｜公園散步突停下向陌生人討摸　一舉動秒懂背後心酸原因

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-06-19 07:00

傷心的時候或許只求一刻陪伴，而毛孩子總可以把你心靈變得溫暖。 外國有一名網民經常把自己和洛威拿狗狗的日常生活分享到社交媒體上，一天當他如常地帶狗狗到公園散步時，狗狗卻突然停在一名老爺爺面前不肯離去，甚至趴在爺爺的面前求討摸，正當主人感到不解之際，爺爺一個動作令他頓時明白狗狗的用意……

（IG＠Dan McPierson）

外國網民Dan McPierson早前和愛犬Nato在公園散步的時候，竟遇見了一位老爺爺癡癡地看著他們。老爺爺獨自坐在長凳上，神情非常寂寞，而Nato似乎也對他很感興趣，更坐在爺爺的面前搖尾巴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

得到爺爺的準許後，Nato立刻走到他身邊撒嬌討摸，而爺爺亦很喜歡Nato，更熟練地摸著Nato。爸爸看到這幕才突然想起，原來他早已見過面前的老人。

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網友們看到Nato和老先生的故事後也覺得很暖心，「狗狗們都能感知到我們的情緒，無論是傷心還是沮喪」、「毛孩雖然不會說話，但總能帶來最好的安慰。」、「說不定是老先生的狗狗讓納托來的。」、「沒有什麼比摸摸與抱抱更能治癒傷心了。」

▼▼同場加映：美國有一隻流浪狗「Sisu」，連續5次闖入當地一間超級市場，試圖偷走一隻紫色的獨角獸公仔，但每次都不成功，最後一次更斷正，被職員關在商店內。之後職員無奈致電動物服務處的官員，要求到場捉拿小偷，誰知最後結局竟然令人意想不到......▼▼

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▼▼同場加映：在美國，有位婆婆在心底裏一直認為，只有拉布拉多犬才是眾多狗狗中最乖巧的。不過，當她遇上這隻洛威拿後，心中的偏見秒被掃開。原來，洛威拿犬也可以是這麼可愛迷人，在瞬間便升格成乖孫。▼▼

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