洛威拿│82歲婆婆怕被推撞拒養大型狗　過百磅巨型犬用行動感動她

要改變一個人的想法並不容易，但狗狗的窩心舉動，卻能輕易融化你心。 在美國，有位婆婆在心底裏一直認為，只有拉布拉多犬才是眾多狗狗中最乖巧的。不過，當她遇上這隻洛威拿後，心中的偏見秒被掃開。原來，洛威拿犬也可以是這麼可愛迷人，在瞬間便升格成乖孫。

生活在美國紐約州的Mike Flanagan，不時會在IG裏分享洛威拿Gus的相片。從生活點滴中可看到，Gus與家中各人都相處融洽。不過，Mike表示想當初並不是如此順利，因為外婆Peggy Allen曾表示過，她只喜歡拉布拉多犬。

雖然婆婆喜歡狗狗，但一直認為養大型犬有風險、很可怕，加上年紀大，怕被狗狗輕撞也會吃不消。洛威拿Gus卻在瞬間為婆婆釋疑，更用暖心舉動令婆婆迷上牠！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，洛威拿犬Gus用什麼妙法，轉瞬間便征服了婆婆，令牠在家中地位秒提升】

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Mike表示沒想過洛威拿Gus，可以如此快便取得婆婆的歡心。現在，基本上每晚Gus都會爬到婆婆身旁，成為流動暖水袋，與婆婆一起入睡。

白天時，Gus也是貼身保鏢，就連婆婆去洗澡，牠也會守候在浴室門外。只要婆婆外出回家時，Gus更會高興地嗷嗷叫，這待遇不是人人可享有。「只要對婆婆說，Gus肯定很愛你，她就會笑得很燦爛！」

同場加映：人狗之間的感情，是相輔相成，不分彼此。

▼▼這隻生活在英國的史賓格犬，當初主人在收養牠時，便曾說過牠不能進睡房，只能睡在樓下大廳。但沒想到才第一晚，這定下的規條便遭打破，全家人都被狗狗可愛模樣所征服。時光飛逝，9年時間過去，如今狗狗已年邁，加上多次中風，連走路的氣力也不多。為了多陪狗狗，主人作出了一個暖心的決定，讓狗狗在漫漫長夜不再寂寞。▼▼

【點擊圖片放大看，Spike實在是一隻幸運狗狗，為了多陪狗狗，全家人作出了一個暖心的安排】

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點擊連結看全文：【史賓格犬│中風狗伯伯無力爬樓梯入房睡覺 爸為陪狗做出苦心舉動】

同場加映：老狗去了彩虹橋，真的令人傷心欲絕。

▼▼台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，可米到了彩虹橋後，回家探望主人的種種跡象！▾▾▾

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