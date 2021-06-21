西施犬｜地拖狗全身毛髮打結重達20磅　獲救後變濃眉大眼帥哥

撰文： 陳惠娜 最後更新日期： 2021-06-21 11:29

愛動物就是不離不棄，拒絕棄養。 最近，美國一家非營利組織發布了一段關於地拖狗「Simon」影片，狗狗經歷多年疏忽照顧，皮毛完全纏結在一起。經過獸醫團隊跟義工的緊急治療跟梳理毛髮後，才驚覺牠是個濃眉大眼的小帥哥。

（fb@kcpetproject）

最近，美國堪薩斯城一家名為KC Pet Project 的非牟利組織發布了一段展示地拖狗「Simon」轉變的影片，並在TikTok上瘋傳。可見圖中西施犬，油膩的皮毛纏結在一起，形成結塊，身上有數百隻跳蚤。隨後，獸醫團隊跟義工開始緊急治療跟梳理毛髮，完美蛻變成濃眉大眼的帥哥呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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KC Pet Project收容所的工作人員表示 ：「牠身上蓋著的毛髮是我們見過最厚的，這個案件是我們處理過其中一件最具挑戰性的。」影片發布至今，累積觀看人數已超過2800萬次。

▼▼同場加映：台灣有寵物美容師在社交平台表示，早前有客人帶一隻已飼養9年，毛髮全打結的約瑟爹利到寵物店，指希望將牠剃毛後，送到收容所棄養。地拖狗變成一隻超美狗，可愛程度更令人難以置信。

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▼▼同場加映：台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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