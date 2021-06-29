唐狗門外突然失常狂吠　生氣爸欲責備　開門看到屋外慘況秒道歉

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-29 08:05

一向乖巧的狗狗，突然亂吠叫的話，牠一定是有重要事情要通知你。 唐狗黑寶這天突然在門外大聲吠叫，更發出平日不會發出像是哭叫的聲音，這令爸爸很是驚訝。正生氣牠為何要亂叫時，打開大門才發現，原來黑寶是想通知爸爸，出事了！

爸爸，有事發生了！（fb@黑寶mix 兩個媽）

這隻來自台灣的唐狗叫黑寶，雖然貪玩不愛吃，但向來乖巧通人性。這天黑寶卻一反相態，在屋外向着電單車方向發出尖叫，像是在哭般。

這引起了在家裏的爸爸注意，正當想出門責罵黑寶時，卻看到一幕緊急情況，令他秒知自己怪錯了黑寶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟黑寶這樣吠叫，是想表達什麼呢？

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網民看到黑寶的行為，都覺得牠很忠心。大聲吠叫其實就是為了通知家心。大家都讚牠聰明乖巧！「好棒棒，懂得 關心 示警 等待，最棒的」、「一開始很緊張⋯看到叼走手套⋯笑了」、「還好黑寶警告家人出來救阿嬤！真聰明！」、「阿嬤平常一定很疼黑寶」、「給你100分，做得很好」、「好可愛唷！我家的狗才不會理我！」

▼女同場加映：台灣有狗主表示，日前深夜時分，她突然聽到房間傳來陣陣怪異的「搖床聲」，她大感奇怪，隨即入房查看，竟然發現「人狗大戰」，秒速嚇呆。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽看到什麼「人狗激戰」的畫面？

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，四年前的一個晚上，家中唐狗「麻糬」突然失常狂吠逾半小時，吵醒家人。媽媽多次阻止仍不果，因深怕狗狗的吠叫聲會影響家人進睡，故她打算帶麻糬出外走走， 順便上廁所。誰知她一打開門，竟然看到眼前嚇人一幕，畫面至今仍歷歷在目！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽看到什麼嚇人事情？▾▾▾

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