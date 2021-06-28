撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-28 17:12

Dear Jane樂隊主音黃天翱（Tim）與楊洛婷（Rabee'a）結婚6年，繼2017年楊洛婷誕下女兒Tanya後，日前（6月26日）她在社交平台上載產房拍攝的生產短片，宣佈再誕下第二胎！楊洛婷懷孕兩次，與Tim一直堅持不會棄養家中7歲的松鼠狗「Tyrese」，當中有4件事證明她決定正確！

楊洛婷早前誕下第二胎！（Instagram@rabeeayeung）

楊洛婷多年來一直視狗狗Tyrese為自己的大兒子，平時會帶牠跑步，每晚一起進睡，連食飯都一齊食！Tyrese非常「痴身」，寸步不離楊洛婷，令她曾經想詢問師傅，Tyrese究竟是否自己的前世情人！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

楊洛婷在懷上女兒Tanya時，完全無出現棄養狗狗的想法，反而讓Tyrese伏在肚子上，聆聽妹妹在入面的動靜，令牠從小就學懂保護妹妹！

早前楊洛婷誕下第二胎，跟女兒湊成「好」字，Tim更在產房直擊老婆分娩，當他們見到仔仔出世時，難忍興奮心情，不禁大叫！楊洛婷生下兩胎，都拒絕遺棄愛犬，是寵主榜樣，當中有4件事，足以證明她做對決定！

▾▾▾點擊圖片放大看，楊洛婷懷孕堅持不棄養，這4件事證明她決定正確！▾▾▾

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楊洛婷指Tyrese超生性，與女兒相處融洽，她認為養寵物一定要珍惜及愛護牠們，寵物會感受到，「如果養得動物，一定要將你嘅100%畀佢哋。」

▼▼同場加映：41歲胡杏兒日前在社交平台Instagram上載了兩張溫馨的照片，宣佈順產誕下第三胎囝囝！胡杏兒本身是一位貓奴，高峰期曾飼養8隻貓咪，懷上大兒子李奕霆時，也有在家裏照顧愛貓「包包」，並沒有因為懷孕而拋棄貓咪。其實，圈中有多位女藝人在懷孕期間也沒有放棄家中的貓狗，讓我們一起來了解她們的生活吧。▼▼

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▼▼同場加映：娛樂圈中也有很多愛狗的夫婦，即使成為父母後亦沒有棄養家中狗狗，包括楊怡和羅仲謙、余文樂和王棠雲，以及陳柏宇和符曉薇。▼▼

▼▼▼▼▼點擊放大看二人和狗狗的溫馨點滴▼▼▼▼▼

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